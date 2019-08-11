逆子酒後爆打7旬老母 棄之不理致死判無期

2019-08-11 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄大寮區曾姓男子去年飲酒後，竟涉嫌徒手痛毆7旬母親致死，他眼見母親奄奄一息直接回房睡覺，相隔18小時才被鄰居察覺母親傷重身亡，曾還在睡夢中被警方叫醒逮捕。高雄地院審理認為，曾僅因索取提款卡遭拒就行凶，患有思覺失調症但鑑定顯示他有按時服藥，依犯殺害直系血親尊親屬罪，判無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭表示，根據曾姓男子妹妹所述，由於藥物控制不良曾姓男子回來和母親同住，曾母對他關愛有加，僅因不願交付提款卡的紛爭，曾猛毆還不送母親就醫，讓母親在身心痛苦、驚懼中離世；考量他患病心中累積負面情緒應更深，並非完全泯滅良心，長期監禁教化及治療下，應能讓他反省、改善更生，尚無剝奪其生命，與社會永久隔離之必要。

判決指出，未婚的曾姓男子（50歲）曾從事木工，去年4月8日晚間在家中客廳獨自飲酒，但他想再買更多菸酒，向當時已72歲的母親索討他自己的提款卡卻遭拒絕，引發口角衝突，他氣得爆打母親頭部、臉部及胸部等，導致母親傷重躺在木椅上。

曾姓男子見狀卻沒把母親送醫，反而繼續辱罵洩憤，直到凌晨12點回房間睡覺；隔天下午6點半，鄰居為移車進入屋內察看，驚見曾母傷重身亡，且屋內凌亂地上有血跡，趕緊報案，警方抵達後在三樓房內呼呼大睡發現曾，叫醒後曾承認毆母，當場被逮捕。

曾姓男子辯稱並非要殺害母親，且他因患精神疾病，一時激動才犯案。合議庭查出，曾母外傷包括，顱內出血、左臉變形、鼻骨骨折、胸骨等多處肋骨骨折、氣血胸，可見曾攻擊頭、胸等重要部位，他偵訊時還稱毆打12、13拳，加上犯後他沒任何呼救行為，放任母親自生自滅，置之不理，應能預見會害母親死亡。