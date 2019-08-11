駕照到手才上路就撞死翁 18歲男賠120萬獲緩刑

2019-08-11 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市賴姓男子今年甫滿18歲考過駕照，2月間興沖沖約朋友一行6人租車出遊，未料才剛上路，就因未注意左右來車禮讓，從超商停車格駛出路面時，直接撞上騎車行經該處的八旬潘姓老翁，老翁被撞後倒地，送醫不治，賴在警方到場後承認肇事，全案依過失致死罪移送法辦，台中地院審理期間，賴與家屬達成和解，賴賠償120萬元，一審依過失致死罪，判賴8月徒刑，緩刑5年。

判決書指出，賴姓男子（18歲）因剛考到駕照，今年2月16日上午7時許，朋友相約租車出遊，賴先在台中市霧峰區吉峰路、吉峰西路口的超商停車格停等，等友人到齊後出發，但因有一名友人遲遲未到場，所以眾人建議先開到該名友人住處等候，未料賴才剛駛出停車格，就撞上騎車行經該處的八旬潘姓老翁，老翁倒地後因頸椎骨折，送醫不治。警方到場後，賴承認肇事，全案依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

檢方調查，當時天氣狀況良好，沒有不能注意的情事，雖然賴在超商的停車格內持續顯示方向燈，但該處為停車區並非道路，不是停留在道路旁、以方向燈警示後方來車的狀況。

賴有打方向登，但沒有預留相當時間，就突然開車進入車道，導致騎車行經該處的潘姓老翁閃避不及而肇事，與潘的死亡有因果關係，依法起訴。