賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用
台中市李姓男子在店面販售印有蘋果手機LOGO圖樣的保護貼，被蘋果公司認定是仿冒品，委由律師提出違反商標法的告訴，但檢方偵辦後認定，李所販售的保護貼，雖然印有蘋果手機的註冊的商標圖樣，但該圖樣只是為了方便使用貼正確的黏貼保護貼，避免貼歪，是只有功能性用途，而非識別商品或服務，因此不起訴處分。
不起訴書指出，李姓男子（36歲）在台中市開設店面販售手機周邊商品，但他涉嫌在去年1月間，從大陸地區的「阿里巴巴」網站購買數百個印有蘋果公司商標圖案的手機保護貼，被蘋果公司指控，涉嫌在店內販售盜版的蘋果商品，蘋果公司檢舉後，委由保二總隊在3月間前往搜索，現場查獲445個印有蘋果手機LOGO的保護貼，全案依違反商標法罪嫌函送台中地檢署偵辦。
檢方偵辦後認為，根據商標法規定，商標主要功能在識別商品或服務來源，某一行為是否使用商標，應判斷在交易過程中，是否足以使相關消費者認識該標識是作為指示商品或服務來源，並得與他人的商品、服務相區別，若使用商標圖樣只是作為「功能性」用途，而非作為辨識商品或服務的來源，在交易過程中不足以使消費者認識其為商標者，即非商標使用。
檢方指出，李所販售的手機保護貼雖然印有蘋果註冊的商標，不過是為了方便消費者在黏貼該手機保護貼時，可對準相關元件的位置，以避免貼歪、保持元件功能，因此李遭查扣的各式手機保護貼，都存有些微樣式差異。
檢方認為，李販售的蘋果手機保護貼雖然有蘋果商標，但是具有功能性的目的，並非作為表彰商品來源的商標使用，也不足以使消費者認識此手機保護貼的樣式是作為行銷產品的商標使用，而與商標法保護商標的目的有差別，因此處分不起訴。
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