賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用

2019-08-11 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市李姓男子在店面販售印有蘋果手機LOGO圖樣的保護貼，被蘋果公司認定是仿冒品，委由律師提出違反商標法的告訴，但檢方偵辦後認定，李所販售的保護貼，雖然印有蘋果手機的註冊的商標圖樣，但該圖樣只是為了方便使用貼正確的黏貼保護貼，避免貼歪，是只有功能性用途，而非識別商品或服務，因此不起訴處分。

不起訴書指出，李姓男子（36歲）在台中市開設店面販售手機周邊商品，但他涉嫌在去年1月間，從大陸地區的「阿里巴巴」網站購買數百個印有蘋果公司商標圖案的手機保護貼，被蘋果公司指控，涉嫌在店內販售盜版的蘋果商品，蘋果公司檢舉後，委由保二總隊在3月間前往搜索，現場查獲445個印有蘋果手機LOGO的保護貼，全案依違反商標法罪嫌函送台中地檢署偵辦。

檢方偵辦後認為，根據商標法規定，商標主要功能在識別商品或服務來源，某一行為是否使用商標，應判斷在交易過程中，是否足以使相關消費者認識該標識是作為指示商品或服務來源，並得與他人的商品、服務相區別，若使用商標圖樣只是作為「功能性」用途，而非作為辨識商品或服務的來源，在交易過程中不足以使消費者認識其為商標者，即非商標使用。

檢方指出，李所販售的手機保護貼雖然印有蘋果註冊的商標，不過是為了方便消費者在黏貼該手機保護貼時，可對準相關元件的位置，以避免貼歪、保持元件功能，因此李遭查扣的各式手機保護貼，都存有些微樣式差異。