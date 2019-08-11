親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

把握今起三天！台北忠孝東西路賞懸日美景 錯過等明年

豪雨阻斷交通！ 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用

2019-08-11 10:02聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市李姓男子在店面販售印有蘋果手機LOGO圖樣的保護貼，被蘋果公司認定是仿冒品，委由律師提出違反商標法的告訴，但檢方偵辦後認定，李所販售的保護貼，雖然印有蘋果手機的註冊的商標圖樣，但該圖樣只是為了方便使用貼正確的黏貼保護貼，避免貼歪，是只有功能性用途，而非識別商品或服務，因此不起訴處分。

不起訴書指出，李姓男子（36歲）在台中市開設店面販售手機周邊商品，但他涉嫌在去年1月間，從大陸地區的「阿里巴巴」網站購買數百個印有蘋果公司商標圖案的手機保護貼，被蘋果公司指控，涉嫌在店內販售盜版的蘋果商品，蘋果公司檢舉後，委由保二總隊在3月間前往搜索，現場查獲445個印有蘋果手機LOGO的保護貼，全案依違反商標法罪嫌函送台中地檢署偵辦。

檢方偵辦後認為，根據商標法規定，商標主要功能在識別商品或服務來源，某一行為是否使用商標，應判斷在交易過程中，是否足以使相關消費者認識該標識是作為指示商品或服務來源，並得與他人的商品、服務相區別，若使用商標圖樣只是作為「功能性」用途，而非作為辨識商品或服務的來源，在交易過程中不足以使消費者認識其為商標者，即非商標使用。

檢方指出，李所販售的手機保護貼雖然印有蘋果註冊的商標，不過是為了方便消費者在黏貼該手機保護貼時，可對準相關元件的位置，以避免貼歪、保持元件功能，因此李遭查扣的各式手機保護貼，都存有些微樣式差異。

檢方認為，李販售的蘋果手機保護貼雖然有蘋果商標，但是具有功能性的目的，並非作為表彰商品來源的商標使用，也不足以使消費者認識此手機保護貼的樣式是作為行銷產品的商標使用，而與商標法保護商標的目的有差別，因此處分不起訴。

台中市李姓業者涉嫌販售印有仿冒的蘋果商標的保護貼，遭蘋果公司提出違反商標法告訴，...
台中市李姓業者涉嫌販售印有仿冒的蘋果商標的保護貼，遭蘋果公司提出違反商標法告訴，但檢方認為該保護貼只具有功能性，不起訴處分。圖／報系資料照
分享

台中市仿冒
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

租約這麼簽 免纏訟直接強制執行

2019-08-11 01:17

遇惡房客 房東有理卻像輸家

2019-08-11 01:02

女網友慫恿工程師投資虛擬貨幣被騙

2019-08-11 00:53

法官認員警違法搜索 男子持改造手槍照判5年

2019-08-10 20:12

為繳電話費搶菜籃族 累犯粗工加重其刑被判1年

2019-08-10 15:48

遊戲群組內飆罵女玩家「賤女人」 法官：算公然侮辱

2019-08-10 15:46

議員弟被通緝警方協助交管？警方：通緝時間是在活動後

2019-08-10 14:03

「看我敢不敢把你做掉」遊覽車司機飆罵導遊...GG了

2019-08-10 13:08

嘉南農田水利會主任涉買票 一審判有罪

2019-08-10 13:07

周轉資金向當鋪貨款 妻轎車被老公偷拿去抵押

2019-08-10 12:45

女網友慫恿投資虛擬貨幣 竹科工程師被騙45萬

2019-08-10 12:35

寄血衣挺香港反送中 涉恐嚇男大生到案稱「善意提醒」

2019-08-10 11:47

假招攬代辦保單質貸 保險業務員涉詐惹官司

2019-08-10 11:38

桃園火爆高校生 踩一腳釀大亂鬥打斷同學牙齒和鼻骨

2019-08-10 11:00

年輕廚師遭尋仇打瞎左眼 狠男得賠225萬坐牢6年

2019-08-10 10:31

女子吸毒以被家暴、要照顧幼兒為由 要求上訴求輕判法官駁回

2019-08-10 08:58

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

警界驚爆不倫戀！已婚副所長與女警寢室共處42分鐘

2019-08-10 14:52

男屍海漂近百公里 二手校服助落葉歸根

2019-08-10 16:17

男子陳屍外埔海灘 警方循「線西」制服追查身分

2019-08-10 11:42

自私！南投石龍宮「泡麵土地公廟」 泡麵遭人打包帶走

2019-08-10 14:51

父子分離20多年未謀面 戶政所協取得亡父遺照

2019-08-10 12:38

鬼月前遇白衣女鬼指路？女遊客金針山區迷路警助脫困

2019-08-10 14:23

「看我敢不敢把你做掉」遊覽車司機飆罵導遊...GG了

2019-08-10 13:08

人妻偷情床戰冷氣工 綠帽夫斬斷8年婚又暴瘦獲賠30萬元

2019-08-10 15:16

影／車被破壞竟是汪星人幹的！還有1隻把風 車主超傻眼

2019-08-10 13:12

諸事不順 派出所員警值班台上祭整排「乖乖」鎮壓！

2019-08-10 22:11

女網友慫恿投資虛擬貨幣 竹科工程師被騙45萬

2019-08-10 12:35

3名男子好腳好手 為買酒喝竟聯手搶走2名身障人士財物

2019-08-10 15:39

單車騎士陽明山失速爆頭死 3氣質女警舉牌宣導交安

2019-08-10 10:32

法官認員警違法搜索 男子持改造手槍照判5年

2019-08-10 20:12

遇惡房客 房東有理卻像輸家

2019-08-11 01:02

兒子從小由祖父母帶大 生母年老請求扶養費被駁回

2019-08-11 09:11

影／父深夜抱1歲童求救 警車開道2分鐘到院即刻救援

2019-08-10 12:41

租約這麼簽 免纏訟直接強制執行

2019-08-11 01:17

桃園失智老婦呆立基隆街頭 跟警察說想要去上學

2019-08-10 13:12

桃園驚傳工廠火警 高溫燒塌鐵皮屋頂

2019-08-10 22:08

女網友慫恿工程師投資虛擬貨幣被騙

2019-08-11 00:53

「虛擬寶物」利誘少女露乳直播 2男各判1年10月

2019-08-10 17:06

高雄警街頭查毒 公共場所禁止媒體攝影

2019-08-10 12:39

嘉南農田水利會主任涉買票 一審判有罪

2019-08-10 13:07

失智嬤找不到回家路 警方「一頓晚餐」查出身分助返家

2019-08-10 18:49

不勝酒力車上夢周公 男拒測吃18萬罰單還併排停車

2019-08-10 11:02

超狂路邊停車！誤踩油門直接「騎」上後車引擎蓋

2019-08-10 16:13

寄血衣挺香港反送中 涉恐嚇男大生到案稱「善意提醒」

2019-08-10 11:47

議員弟被通緝警方協助交管？警方：通緝時間是在活動後

2019-08-10 14:03

桃園火爆高校生 踩一腳釀大亂鬥打斷同學牙齒和鼻骨

2019-08-10 11:00

竊嫌都稱讚「好眼力」騎車經過被警1秒判定逮人

2019-08-10 10:33

私菸案／國安局首波出手 永和警衛室少將陳逸夫調陸軍委員

2019-08-10 13:37

恐怖情人躲樓梯 趁女開門強闖勒頸恐嚇

2019-08-10 21:08

年輕廚師遭尋仇打瞎左眼 狠男得賠225萬坐牢6年

2019-08-10 10:31

英籍男持毒赴夜店嗨 安管眼尖識破報警逮人　

2019-08-10 19:34

影／課審學代寄血衣抗議港府 教長:肯定參與課審用心

2019-08-10 16:15

海漂百公里 二手衣助死者返家

2019-08-11 01:20

周轉資金向當鋪貨款 妻轎車被老公偷拿去抵押

2019-08-10 12:45

影／女子開車撞入早餐店 疑突然病發

2019-08-10 15:55

波麗士豔陽下尋車2公里 最後烏龍一場好尷尬

2019-08-10 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top