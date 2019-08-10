遊戲群組內飆罵女玩家「賤女人」 法官：算公然侮辱

2019-08-10 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



網路遊戲「越南大戰」正夯，高雄市林姓玩家也與其他35名玩家共組「活死人救濟會」群組，但卻在遊戲過程中，與張姓女玩家起誤會，竟直接在群組內開罵「我玩那麼久了，沒看過那麼賤的，妳第一個」，侮辱言語不堪入耳，橋頭地方法院依公然侮辱罪，判罰林姓玩家8千元罰金，得易服勞役8日。

判決指出，林姓玩家疑似認為張姓女玩家將兩人臉書私訊對話內容轉傳給女友，才會因此心生不滿，在群組內惡言謾罵。林在去年7月2日晚間利用住處電腦，傳送「操你媽的」、「賤女人」等不雅文字，還要張姓女網友「去旁邊死才不臭」，用字遣詞極其不堪，害張女自認名譽、人格遭詆毀，憤而提告。

林姓玩家到案坦承曾有上述言論，但否認「公然」侮辱，辯稱該群組是僅供特定群友的私密空間，不符合公然侮辱構成要件。

但法官認為，該平台是特定多數人及群組成員都能自由觀看的群組，且群組內成員幾乎都知道張姓女網友真實身分，自然算是「公然」場合，符合公然侮辱罪構成要件。

橋頭地方法院審理指出，林姓玩家所張貼的辱罵性字眼雖僅是抽象嘲弄，但依一般社會通念，已含有輕侮、鄙視對方意味，足以使人在精神上、心理上感覺難堪，並貶抑他人社會評價，無疑屬於侮辱言論；而林又在通訊群組內張貼該些辱罵訊息，在現今網路傳播速度迅速的環境中，轉傳影響層面將更廣，恐對被害人造成更大傷害。