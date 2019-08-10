「看我敢不敢把你做掉」遊覽車司機飆罵導遊...GG了

2019-08-10 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市一家旅行社在2016年3月16日有趟為期7日的大陸觀光團，但出團期間，合作的劉姓遊覽車司機極度不滿方姓導遊在車上販售成藥，也對其行程安排頗有微詞，竟在返程途中飆罵「要想在導遊界，你就乖一點」，並出言恫嚇「看我敢不敢把你做掉」，涉犯恐嚇危害安全罪，橋頭地方法院依法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

判決指出，劉姓遊覽車司機在帶團行程中，逐漸加深對方姓導遊的積怨，才在3月22日、該團正要從台東開回高雄途中，直接在車內開罵，「有錢有團大家賺，不要你做一個導遊機機掰掰」，還說若方再不改個性，總有一天會吃到羹，「要想在導遊界，你就乖一點」，然後自顧自地說，自己當年曾在嘉義押飯店經理出面，「我再強調，不要讓我抓狂」，原本差點要使喚小弟來打人。

最後，劉姓遊覽車司機還語帶恐嚇地提醒，「最好不要讓我知道你有跟旅行社投訴，否則我工作沒得做，你也別想再帶團」，一再出言恐嚇害方姓導遊心生畏懼，擔心人身安全遭遇威脅，於是報案。

劉姓遊覽車司機到案坦承有上述言行，與方姓導遊指證相符，檢、審認為劉犯恐嚇危害安全罪的事證明確。