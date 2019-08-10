周轉資金向當鋪貨款 妻轎車被老公偷拿去抵押

2019-08-10 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



陳姓男子因資金周轉想貨款，竟偷來林姓妻子的印章交給當鋪老闆，讓對方在動產擔保交易設定申請書、車輛動產抵押契約書以林妻名義簽名蓋章，再由當鋪老闆到監理站辦理，將林妻轎車動產設定擔保抵押；新竹地院審理終結，依偽造私文書罪，判陳有期徒刑2月，易科罰金6萬元。

經查，陳男因資金周轉，跑到市區一間當鋪貨款，當鋪老闆卻告訴他需要提出借款擔保，陳萌生歹念，將歪腦筋動到林姓妻子身上，未告知林妻就偷拿對方印章，於107年3月間交給當鋪老闆於動產擔保交易設定申請書、車輛動產抵押契約書上以林妻名義簽名蓋章。

陳男則偽造林妻筆跡在身分證、行照影本上簽名，裝成是林妻委託陳代辦貨款，並將這些文件拿給當鋪老闆（所涉偽造文書等犯行，另為不起訴處分），由對方到監理站辦理林妻自用小客車動產擔保抵押設定，將其抵押予當鋪，事後因林妻到監理站查詢，才發現自己的轎車被老公拿去抵押。