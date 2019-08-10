寄血衣挺香港反送中 涉恐嚇男大生到案稱「善意提醒」

2019-08-10 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



駐台的香港經濟貿易文化辦事處最近收到騷擾包裹，裝有用紅色油漆製成的「血衣」及大量紙錢，附上具名信件，抗議香港政府鎮壓反送中運動，警方查出寄件者是林姓男大學生，今天上午將他通知到案，他稱是「善意提醒」，沒有恐嚇意圖。

林受訪說，信件提到「血衣」象徵元朗事件香港人所流的血，冥紙象徵香港市民對於暴力鎮壓的恐懼，為宣示性象徵物品，沒有加害任何人生命、身體的恐嚇意圖。

針對信件稱「如果衝突持續擴大，台灣人將會以最激進的手段面對經貿文辦，甚至是暴力的非理性的」，他說，不是意圖對辦事處不利，而是認為台灣人高度關注，早有團體前往抗議，若社運人士情緒持續升溫，辦事處將成為首要抗議標的，他合理推論將來可能發生情形。

至於信件提到「駭客竊取職員個人資料」，他說，純屬聽聞消息，基於對辦事處人員安全考量，寧可信其有，加註於信函善意提醒，他不是駭客，未竊取個資。