親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

樂翻！銀行退出信用卡市場 卡債族欠款全歸零

日職／大王復活！王柏融復出對軟銀首打席敲一壘安

假招攬代辦保單質貸 保險業務員涉詐惹官司

2019-08-10 11:38聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市蔡姓保險業務員明知無法透過投保儲蓄險做為貸款財力證明，仍假意招攬代辦保險單質貸，向亟需資金的楊姓、謝姓、歐姓人等收款5500元至7千元不等款項，不法得手2萬4500元，遭橋頭地檢署認定犯詐欺取財罪，地院考量他事後有盡力彌補被害人等損失，有悔意、應無再犯之虞，判應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，宣告緩刑3年。

起訴指出，蔡姓保險業務員在前年10月至去年2月間擔任業務工作，透過友人輾轉得知楊姓、謝姓、歐姓人等亟需資金，才意圖行詐。檢方調查發現，蔡姓業務員向楊男佯稱可代辦保單，並同時申請保單借款10多萬元，但稱要先付首期保費6千元，讓楊男信以為真付款，時隔月餘又稱「保額太低，無法保單借款」，要楊再付提高保額的保費7千元，蔡詐財得逞。

蔡又以相同手法，陸續向謝、歐行詐，並讓被害人深信能以此向人壽公司申請貸款。然而，楊男等人苦苦等不到貸款核撥，懷疑蔡姓業務員未依承諾內容辦理相關保險、貸款業務，且直接失去音訊、斷聯繫，驚覺有可能受騙，急忙報警處理。

蔡姓業務員到案坦承犯罪，並與謝姓、歐姓被害人成立調解，另也已全數賠付損失1萬3千元的楊男，橋頭地方法院以此判斷蔡姓業務員犯後有所悔悟，相信從此應該知所警惕、無再犯之虞。

橋頭地方法院審理指出，蔡姓業務員不以正當途徑賺取財物，反而利用他人信賴獲取現金，實屬不該，但念在他坦承犯行，有盡力彌補被害人損害，且他犯罪情節不算太嚴重，謝姓、歐姓被害人稱願意給予緩刑機會，法官為避免讓蔡不利回歸社會，綜合考量後判處有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，緩刑3年、在緩刑期間交付保護管束，並赴指定機構提供120小時義務勞務，可上訴。

高雄市蔡姓保險業務假藉招攬代辦保單質貸行詐，遭橋頭地方法院依判詐欺取財罪，應執行...
高雄市蔡姓保險業務假藉招攬代辦保單質貸行詐，遭橋頭地方法院依判詐欺取財罪，應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，宣告緩刑3年。示意圖／ingimage
分享

保險保費
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

桃園火爆高校生 踩一腳釀大亂鬥打斷同學牙齒和鼻骨

2019-08-10 11:00

年輕廚師遭尋仇打瞎左眼 狠男得賠225萬坐牢6年

2019-08-10 10:31

女子吸毒以被家暴、要照顧幼兒為由 要求上訴求輕判法官駁回

2019-08-10 08:58

「看我敢不敢把你做掉」遊覽車司機飆罵導遊...GG了

2019-08-10 13:08

嘉南農田水利會主任涉買票 一審判有罪

2019-08-10 13:07

周轉資金向當鋪貨款 妻轎車被老公偷拿去抵押

2019-08-10 12:45

女網友慫恿投資虛擬貨幣 竹科工程師被騙45萬

2019-08-10 12:35

寄血衣挺香港反送中 涉恐嚇男大生到案稱「善意提醒」

2019-08-10 11:47

熱門文章

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

2019-08-09 14:58

兒遭妻小買凶害命冰屍 老母淚灑法庭：願意原諒

2019-08-09 18:09

溺斃浴缸少年悲慘身世曝光 寄養婦嘆：早警告過社會局

2019-08-09 21:48

突然開車門釀禍！ 3車撞擊女騎士送醫不治

2019-08-09 21:38

嘉義朴子醫院旁住宅大火 蔓延200平方公尺灌救中

2019-08-09 19:47

外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮

2019-08-09 18:32

颱風天連環撞！ 國道未保持車距14車撞一團

2019-08-09 19:47

影／苗栗市廚具行鐵皮屋 傍晚大火持續悶燒

2019-08-09 21:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top