假招攬代辦保單質貸 保險業務員涉詐惹官司

2019-08-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市蔡姓保險業務員明知無法透過投保儲蓄險做為貸款財力證明，仍假意招攬代辦保險單質貸，向亟需資金的楊姓、謝姓、歐姓人等收款5500元至7千元不等款項，不法得手2萬4500元，遭橋頭地檢署認定犯詐欺取財罪，地院考量他事後有盡力彌補被害人等損失，有悔意、應無再犯之虞，判應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，宣告緩刑3年。

起訴指出，蔡姓保險業務員在前年10月至去年2月間擔任業務工作，透過友人輾轉得知楊姓、謝姓、歐姓人等亟需資金，才意圖行詐。檢方調查發現，蔡姓業務員向楊男佯稱可代辦保單，並同時申請保單借款10多萬元，但稱要先付首期保費6千元，讓楊男信以為真付款，時隔月餘又稱「保額太低，無法保單借款」，要楊再付提高保額的保費7千元，蔡詐財得逞。

蔡又以相同手法，陸續向謝、歐行詐，並讓被害人深信能以此向人壽公司申請貸款。然而，楊男等人苦苦等不到貸款核撥，懷疑蔡姓業務員未依承諾內容辦理相關保險、貸款業務，且直接失去音訊、斷聯繫，驚覺有可能受騙，急忙報警處理。

蔡姓業務員到案坦承犯罪，並與謝姓、歐姓被害人成立調解，另也已全數賠付損失1萬3千元的楊男，橋頭地方法院以此判斷蔡姓業務員犯後有所悔悟，相信從此應該知所警惕、無再犯之虞。