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影／寄送支持反送中包裹 林致宇應訊前開記者會

2019-08-10 11:36聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

教育部客審委員靜宜大學學生林致宇因寄送抗議包裹到香港駐台辦公室遭提告，上午到信義分局應訊前舉行開記者會，他表示抗議郵包是表達對港府鎮壓反送中抗議人士的不滿。

林致宇因寄送抗議包裹到香港駐台辦公室遭提告，上午到信義分局應訊前舉行開記會。記者...
林致宇因寄送抗議包裹到香港駐台辦公室遭提告，上午到信義分局應訊前舉行開記會。記者曾吉松／攝影
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教育部客審委員靜宜大學學生林致宇因寄送抗議包裹到香港駐台辦公室遭提告，上午到信義...
教育部客審委員靜宜大學學生林致宇因寄送抗議包裹到香港駐台辦公室遭提告，上午到信義分局應訊前舉行開記者會，他表示抗議郵包是表達對港府鎮壓反送中抗議人士的不滿。記者曾吉松／攝影
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林致宇上午到信義分局應訊前舉行開記者會，他表示抗議郵包是表達對港府鎮壓反送中抗議...
林致宇上午到信義分局應訊前舉行開記者會，他表示抗議郵包是表達對港府鎮壓反送中抗議人士的不滿。記者曾吉松／攝影
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反送中香港教育部靜宜大學
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