桃園火爆高校生 踩一腳釀大亂鬥打斷同學牙齒和鼻骨

2019-08-10 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園1所私立高中2016年10月24日發生學生互毆事件，黃姓男高中生因踩到劉姓同學腳，不滿對方理論，就找人朝他痛毆一頓，結果當場把黃的牙齒、鼻骨都打斷，刑事被依傷害罪判處拘役59天，民事部分劉向黃共求償30萬元，法院審酌雙方資歷後，判處黃得陪劉14萬多元。

劉男控訴，當天晚上6點半和同學走進校門準備上課，但因人潮眾多，黃和他朋友經過時踩到他腳，雙方理論後爆發衝突，黃竟仗著人多勢眾朝他痛毆，害他牙齒被打斷、鼻骨骨折，全身多處擦傷等，刑事部分黃也被依傷害罪判處拘役59天。

劉指出，事後他接受牙齒修復4萬4000元、鼻中隔彎曲醫療費1萬9000多元，並請求精神撫慰金23萬元，加上其他費用等一共向黃求償30萬元。

黃則說，對於劉醫療費、牙齒修復費等願意支付，但認為對方鼻中隔彎曲和這事傷害事件無關，而且劉請求的精神撫慰金過高，請求駁回。

法院為釐清劉鼻中隔彎曲和遭毆有無關連，經函詢2間醫院後，院方認為鼻中隔彎曲一般和先天成長有關，是否為鼻骨骨折導致，必須有前後比對，不然無法判定，另間醫院也認為，因沒有劉先前病例，所以不能判斷，因此法院剔除該項請求費用。