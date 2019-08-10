桃園火爆高校生 踩一腳釀大亂鬥打斷同學牙齒和鼻骨
桃園1所私立高中2016年10月24日發生學生互毆事件，黃姓男高中生因踩到劉姓同學腳，不滿對方理論，就找人朝他痛毆一頓，結果當場把黃的牙齒、鼻骨都打斷，刑事被依傷害罪判處拘役59天，民事部分劉向黃共求償30萬元，法院審酌雙方資歷後，判處黃得陪劉14萬多元。
劉男控訴，當天晚上6點半和同學走進校門準備上課，但因人潮眾多，黃和他朋友經過時踩到他腳，雙方理論後爆發衝突，黃竟仗著人多勢眾朝他痛毆，害他牙齒被打斷、鼻骨骨折，全身多處擦傷等，刑事部分黃也被依傷害罪判處拘役59天。
劉指出，事後他接受牙齒修復4萬4000元、鼻中隔彎曲醫療費1萬9000多元，並請求精神撫慰金23萬元，加上其他費用等一共向黃求償30萬元。
黃則說，對於劉醫療費、牙齒修復費等願意支付，但認為對方鼻中隔彎曲和這事傷害事件無關，而且劉請求的精神撫慰金過高，請求駁回。
法院為釐清劉鼻中隔彎曲和遭毆有無關連，經函詢2間醫院後，院方認為鼻中隔彎曲一般和先天成長有關，是否為鼻骨骨折導致，必須有前後比對，不然無法判定，另間醫院也認為，因沒有劉先前病例，所以不能判斷，因此法院剔除該項請求費用。
法院並審酌，劉男曾從事市場擺攤，月薪達7萬元，後來擔任遊戲實況主，而黃目前和人合資開洗車場，月入約2萬元，依照雙方資歷、收入等，加上劉受傷後得忍受鼻骨、牙齒斷裂之苦，還需耗費精神修復牙齒，認定精神撫慰金以10萬元為適當，加上醫療費等共判處黃得賠劉14萬7310元。
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