親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

利奇馬登陸浙江 16級狂風引滔天巨浪

「病患被祂帶走了...」醫院古老忌諱 讓護理師當場嚇傻

年輕廚師遭尋仇打瞎左眼 狠男得賠225萬坐牢6年

2019-08-10 10:31聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園呂姓男子不滿林姓友人催債，2014年8月16日帶著10多名同夥到他工作餐廳尋仇，雙方一言不合爆發衝突，但林寡不敵眾慘遭痛毆，左眼球甚至遭打破導致永久失明，刑事部分呂被依重傷害罪判刑6年，林並依勞動力減損、精神撫慰等向呂求償，法院判處呂應賠對方一共225萬5千330元。

經調查，林男當天晚上在工作的餐廳吃飯，為了釐清和呂之間的債務糾紛，就打電話要求他到場，但呂認為對方口氣太差，就撂來王姓同夥等10多人到場，各自拿木棍、鋁棒朝林圍毆痛打一頓，導致他左眼球破裂，送醫治療後仍永久失明。

刑事部分，呂在桃園地院一審被依重傷害判3年6個月，上訴二審高等法院改判6年，經最高法院駁回定讞，林再依醫療費、薪資損失、勞動力減損，以及精神撫慰等，一共向呂求償273萬多元；呂則說，對於醫療等費用沒有意見，但認為林提出精神撫慰金100萬元過高，

醫院診斷指出，林左眼未來痊癒可能性極低，還會遺存左眼球萎縮，建議從事一般靜態文書工作，但林原本擔任廚師，已經無法勝任原工作，認為工作損失求償有據，另根據他事發時年僅25歲，至法定退休年齡65歲，共有40年勞動力減損，合計達117萬元。

另外，法院根據呂、林各自學歷、工作及收入評估，認為林遭打瞎左眼等受狀況，請求100萬精神撫慰金有理由，再加上醫療費、工作損失，及精神撫慰金等，判處呂得賠償林一共225萬5330元。

呂男打瞎林的左眼，民事得賠225萬元，刑事被依重傷害判刑6年。記者曾健祐／攝影
呂男打瞎林的左眼，民事得賠225萬元，刑事被依重傷害判刑6年。記者曾健祐／攝影
分享

失明薪資傷害罪
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

桃園火爆高校生 踩一腳釀大亂鬥打斷同學牙齒和鼻骨

2019-08-10 11:00

女子吸毒以被家暴、要照顧幼兒為由 要求上訴求輕判法官駁回

2019-08-10 08:58

假招攬代辦保單質貸 保險業務員涉詐惹官司

2019-08-10 11:38

看熱鬧被當飆車族 法官撤罰

2019-08-10 00:39

程泰少東外遇小三產子 正宮撤告公訴不受理

2019-08-09 23:10

嘉市前議員郭明賓 賄選判2年

2019-08-09 23:09

紙風車事件延燒？中市綠營議員告藍營議員

2019-08-09 19:34

網戀1個月就結婚！懶夫寧買iPad也不買奶粉 判離婚

2019-08-09 17:50

嘉義市前議員郭明賓賄選案 一審判有罪

2019-08-09 17:05

操作雷射除手臂胎斑 雷射光射入左眼判賠

2019-08-09 14:22

人妻在外偷嘿還產下私生子 給老公戴綠帽代價50萬

2019-08-09 14:03

拳頭硬了！酒駕撞車心虛躲廁所 婦人被強制送醫抽血

2019-08-09 13:32

赴汽車旅館喝酒亂性 受害女同袍求情軍人獲緩刑

2019-08-09 12:29

逆子一再家暴又踹媽 老母求情仍判拘役55日

2019-08-09 12:13

弟冒用哥名義辦卡盜刷 最後由老媽出來擦屁股

2019-08-09 11:47

台女堅信香港男友承諾急匯款 警：他真來我親自道歉

2019-08-09 11:05

寄「血衣」包裹給香港在台機構 警通知男大生究辦

2019-08-09 11:05

一次就中了！20歲單親爸猴急 未成年女友懷孕判3月

2019-08-09 10:01

颱風夜外出喝酒 男子愛河畔酒後摔傷

2019-08-09 09:12

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

2019-08-09 14:58

太陽公主遊輪傳女乘客墜海 救起急救無效

2019-08-09 12:40

兒遭妻小買凶害命冰屍 老母淚灑法庭：願意原諒

2019-08-09 18:09

溺斃浴缸少年悲慘身世曝光 寄養婦嘆：早警告過社會局

2019-08-09 21:48

突然開車門釀禍！ 3車撞擊女騎士送醫不治

2019-08-09 21:38

嘉義朴子醫院旁住宅大火 蔓延200平方公尺灌救中

2019-08-09 19:47

外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮

2019-08-09 18:32

颱風天連環撞！ 國道未保持車距14車撞一團

2019-08-09 19:47

影／苗栗市廚具行鐵皮屋 傍晚大火持續悶燒

2019-08-09 21:37

看熱鬧被警當飆車族 法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40

赴汽車旅館喝酒亂性 受害女同袍求情軍人獲緩刑

2019-08-09 12:29

網戀1個月就結婚！懶夫寧買iPad也不買奶粉 判離婚

2019-08-09 17:50

拳頭硬了！酒駕撞車心虛躲廁所 婦人被強制送醫抽血

2019-08-09 13:32

14歲少女坐檯陪酒 跟阿嬤說「我會賺錢養家」

2019-08-09 13:32

嘉義市前議員郭明賓賄選案 一審判有罪

2019-08-09 17:05

人妻在外偷嘿還產下私生子 給老公戴綠帽代價50萬

2019-08-09 14:03

颱風天要不要出門走走？他PO家門外10秒影片勸退

2019-08-09 13:15

火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08

開封府3兄弟涉暴力討債 手下藏槍械13人被捕

2019-08-09 16:14

手伸內褲內推拿 「我學佛」算命仙否認不軌判5月

2019-08-09 16:24

北市男嬰屍遭棄 未婚生母找到了

2019-08-09 18:22

程泰少東外遇小三產子 正宮撤告公訴不受理

2019-08-09 23:10

台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40

陽明山巨大路樹倒塌砸中騎士頭 該路段雙向封鎖

2019-08-09 18:34

以為死老鼠臭 6旬男關房內成乾屍 同住母未發現

2019-08-10 00:26

突開車門害死人 3車連撞女騎士

2019-08-10 00:34

不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公

2019-08-09 16:50

空拍機蒐證數月 雲林檢警夜襲盜採砂石 3人收押

2019-08-10 00:20

影／講英語嘜也通 這個警分局超國際化

2019-08-09 19:34

操作雷射除手臂胎斑 雷射光射入左眼判賠

2019-08-09 14:22

利奇馬強陣風 壯碩父子連人帶機車落田埂

2019-08-09 13:33

老婦領錢未取走 遭外籍移工侵占

2019-08-09 18:34

單車騎士陽明山失速爆頭死 3氣質女警舉牌宣導交安

2019-08-10 10:32

逆子一再家暴又踹媽 老母求情仍判拘役55日

2019-08-09 12:13

紙風車事件延燒？中市綠營議員告藍營議員

2019-08-09 19:34

直播凌虐要脅百萬贖金！越移工疑欠6萬賭債遭擄囚禁

2019-08-09 15:52

颱風夜尋親未著體力不支路倒 暖警協助返家

2019-08-09 12:15

男大生挺反送中 寄「血衣」恐嚇駐台港辦

2019-08-10 00:50

弟冒用哥名義辦卡盜刷 最後由老媽出來擦屁股

2019-08-09 11:47

苗栗市廚具行大火延燒逾4小時 幸無人傷亡

2019-08-09 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top