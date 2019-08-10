年輕廚師遭尋仇打瞎左眼 狠男得賠225萬坐牢6年

2019-08-10 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園呂姓男子不滿林姓友人催債，2014年8月16日帶著10多名同夥到他工作餐廳尋仇，雙方一言不合爆發衝突，但林寡不敵眾慘遭痛毆，左眼球甚至遭打破導致永久失明，刑事部分呂被依重傷害罪判刑6年，林並依勞動力減損、精神撫慰等向呂求償，法院判處呂應賠對方一共225萬5千330元。

經調查，林男當天晚上在工作的餐廳吃飯，為了釐清和呂之間的債務糾紛，就打電話要求他到場，但呂認為對方口氣太差，就撂來王姓同夥等10多人到場，各自拿木棍、鋁棒朝林圍毆痛打一頓，導致他左眼球破裂，送醫治療後仍永久失明。

刑事部分，呂在桃園地院一審被依重傷害判3年6個月，上訴二審高等法院改判6年，經最高法院駁回定讞，林再依醫療費、薪資損失、勞動力減損，以及精神撫慰等，一共向呂求償273萬多元；呂則說，對於醫療等費用沒有意見，但認為林提出精神撫慰金100萬元過高，

醫院診斷指出，林左眼未來痊癒可能性極低，還會遺存左眼球萎縮，建議從事一般靜態文書工作，但林原本擔任廚師，已經無法勝任原工作，認為工作損失求償有據，另根據他事發時年僅25歲，至法定退休年齡65歲，共有40年勞動力減損，合計達117萬元。