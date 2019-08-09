紙風車事件延燒？中市綠營議員告藍營議員

2019-08-09 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市綠營議員鄭功進（圖中）今天下午到台中地檢署控告藍營議員羅廷瑋涉嫌偽造文書、毀謗，由內勤檢察官受理。記者白錫鏗／攝影 分享 facebook 紙風車事件引發外界關注台中校園場地租借的相關規定，台中市民進黨議員鄭功進與其蔡姓助理，不滿國民黨議員羅廷瑋先以台中市警三分局為主辦單位，申請在成功國小舉辦親子市集活動，對外宣傳卻是以羅廷瑋和另一名議員李中一起掛主辦，昨天又在議會播放「變音」錄音帶，指他的蔡姓助理施壓教育局承辦人員，今天下午到台中地檢署控告羅廷瑋涉嫌偽造文書、誹謗。

羅廷瑋則說，他與校方的申請往來都有公文記錄，鄭功進拿到有市警三分局掛主辦的廣告傳單是設計稿，但最後公開的宣傳單，都是署名羅廷瑋與李中的版本，絕對沒有偽造文書，他歡迎對方提告，錄音檔變音是為了保護爆料者，絕對沒有被變造，他手上還有13分鐘長錄音檔，未來上法庭後可以公佈，透過法律程序釐清真相

鄭功進提告時，秀出8月3日在成功國小親子市集的傳單，一份署名市警三分局主辦、一份卻是羅廷瑋和裡中主辦，質疑羅廷瑋以市警三分局為主辦申請場地，是知法玩法，騙取學校無償出借場地，根本是偽造文書。

鄭功進更不滿羅昨日直指他的服務處壓榨逼迫、追殺，基層公務員及教育局承辦人員，卻僅提供一只單向變音的錄音檔，恣意抹黑服務處同仁，謊稱有市府基層承辦被壓迫，隨意潑糞，轉移自身違法事實，這種低級行為，應受台中市的選民唾棄。