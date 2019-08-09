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網戀1個月就結婚！懶夫寧買iPad也不買奶粉 判離婚

2019-08-09 17:50聯合報 記者曾健祐╱即時報導

妻子控訴，先生寧願拿錢買平板，也不肯買奶粉照顧2名年幼小孩，此為示意圖。圖／報系...
妻子控訴，先生寧願拿錢買平板，也不肯買奶粉照顧2名年幼小孩，此為示意圖。圖／報系資料照
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桃園市1名人夫和妻子透過網路認識1個月就結婚，但先生不務正業、好吃懶做，全靠老婆辛苦賺錢養2個年幼兒子，妻子控訴，先生寧願把錢拿去買iPad，也不肯買奶粉，友人也證稱「他一張嘴很會講，對家裡沒照顧」，法院認為，2人缺乏感情基礎，且先生對婚姻消極、怠惰，判准2人離婚

妻子控訴，2014年在網路和先生認識，交往1個月後就結婚，陸續生下2名兒子，但老公婚後不務正業，還反過來責怪她，也不肯支付家庭、小孩開銷，導致自己常向雇主預支薪水，還得把年幼兒子帶去一起上班，後來先生又和其它女人曖昧、因竊盜入獄，導致彼此分居多次。

她還說，先生去年9月還曾遷怒大兒子將他毆打成傷，也已經聲請保護令，從去年底2人就已經分居至今且互不往來，認為對方已經無心經營婚姻，請求法院判准離婚。

先生反駁，自己沒外遇僅單純和網友聊天，加上車禍骨折才不能工作，毆打小孩是因為大兒子會拿棉被蓋住二兒子，因屢勸不聽擔心次子生命有危險才會責罰長子，認為自己僅管教過當，已有悔改，他為了維持家庭完整，不同意離婚。

妻子的雇主出庭作證說，考量她要養2個小孩就讓她每天領薪水，但對方還是常來借錢繳水電、付房租等，自己也曾問說家扶中心不是有補助？但她說老公不把錢買奶粉，反而拿去買平板，就連兒子發燒都不肯帶去看醫生。

先生的朋友也說，他們一起做粗工，對方結婚後還是會到網咖、飲料店交女友，還說他算是「一張嘴很會說話的人」，但對家裡真的沒有照顧。

法院審酌，雙方在網路上認識1個月就結婚，缺乏感情基礎，彼此是否有互信、互愛、互諒等情懷都未可知，且先生對婚姻生活態度消極，2人對照顧小孩、金錢及感情問題爭執不下，由妻子身兼育兒及家庭經濟支柱，造成她生活壓力倍增。

法院認為，2人感情隔閡累積已久，近5年婚姻生活，因先生入監、未分擔生活費，及不當管教子女等狀況，導致夫妻分居多次，彼此已無法維持圓滿、安全及幸福生活，導致夫妻有名無實，而客觀上雖雙方都有責任，但破綻來自先生怠於對家庭付出衍生，因此他責任較重，判准2人離婚。

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