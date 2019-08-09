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不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公

2019-08-09 16:50聯合報 記者曾健祐╱即時報導

大陸籍毛姓女子和黃姓先生結婚超過20年，但去年飛回大陸後就失聯至今，黃認為遭妻子拋棄痛心不已，無奈向法院訴請離婚，黃的兒子也證稱，父親已經失明，且毛之前就曾離家回大陸2年，是爸爸答應給她50萬元才回台。法院審酌，毛女下落不明，顯然雙方婚姻有重大破綻，判准離婚。

黃男主張，和毛女1995年2月在大陸登記結婚，約定一起回台灣定居生活，婚後幾年夫妻感情還算融洽，未料去年9月老婆就突然帶走證件，飛回大陸後就再也不肯回來，不履行夫妻同居的義務，而且存心惡意遺棄他，所以向法院訴請離婚。

對此，毛女經傳喚未到庭，也沒提出任何書狀聲明；黃的兒子證稱，毛女和父親結婚後有來台居住，但最後一次看到她是去年11月左右，毛上次入境回家是為了和爸爸拿錢，因爲爸爸不給她，所以對方停留10幾天後就連同行李全部帶走，臨走前也沒和他們講或打電話回來。

兒子還說，爸爸現在眼睛已經看不到了，且他和毛結婚後感情不好，常常為了錢的事情吵架，10年前有次毛也是跑回大陸，一待就是2年，直到父親答應付給她50萬元，毛這才再次回台灣居住。

法院調取毛女出入境資料，發現她去年11月23日出境後就沒再入境，也無遭管制入境等，可認定自此和黃分居後就未再聯絡，加上她現在居住所不明，顯然難期待雙方婚姻能有回復可能，認為黃請求離婚有理由，判准黃、毛離婚。

毛女和黃男結婚20多年，去年離境飛到大陸就無音訊，法院判准2人離婚。示意圖／in...
毛女和黃男結婚20多年，去年離境飛到大陸就無音訊，法院判准2人離婚。示意圖／ingimage
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離婚結婚婚姻
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