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新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

前一晚發布颱風假是「馬種下的惡果」？ 彭啟明引論戰

操作雷射除手臂胎斑 雷射光射入左眼判賠

2019-08-09 14:22聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

養生會館陳姓女老闆，3年前操作雷射儀器為客人楊女消除右手臂胎斑，過程中不慎將雷射光射入楊女左眼，致楊女左眼視網膜出血、黃斑部水腫等傷害，二審依違反醫師法、過失傷害罪將陳女判刑10月；被害人請求損害賠償，二審判陳女賠償被害人新台幣8萬770元。民事部分不得上訴。

合議庭查出，陳女操作機器，未注意應對客人楊女為適當的眼部防護，致使雷射光線射入楊女左眼受傷，則陳女所為自有過失，且與楊女所受左眼視網膜出血、黃斑部水腫之傷害間，具有相當因果關係，應負侵權行為損害賠償責任。

檢審查出，陳女在台中市北區開設養生會館，於2016年1月13日，客人楊姓女子到養生會館按摩時，適有陳女預約前來的業務員攜帶雷射儀器（白瓷淨膚，屬第二等級醫療器材管理）到場推銷。

該名業務員先對陳女進行臉部雷射試用後，楊女乃詢問陳女可否為其消除右手臂胎斑，陳女明知她未具醫師資格，依法不得執行施打雷射之醫療行為，卻對客人楊女表示可行。

陳女即自行操作雷射儀器為楊女除斑，操作雷射儀器時，陳女本應注意對楊女為適當之眼部防護，竟疏未注意，讓楊女仰躺在美容床上，在未為任何眼部防護下，操作過程中不慎將雷射光線射入楊女左眼，致使被害人左眼受有視網膜出血、黃斑部水腫之傷害。

經被害人楊女提起告訴，陳女矢口否認楊女指稱她操作該雷射儀器時，雷射光線射入告訴人左眼致傷之事實，辯稱楊女當時並無異狀，是事後才說其眼睛受傷要求賠償而提告，二審刑庭法官不採信，依違反醫師法、過失傷害罪將陳女判刑10月。可上訴三審。

楊女請求損害賠償，台中高分院合議庭判處陳女賠償被害人8萬770元，民事部分定讞，不得上訴。

養生會館陳姓女老闆操作雷射儀器為客人楊女消除右手臂胎斑，過程中不慎將雷射光射入楊...
養生會館陳姓女老闆操作雷射儀器為客人楊女消除右手臂胎斑，過程中不慎將雷射光射入楊女左眼，致楊女左眼視網膜出血、黃斑部水腫等傷害，被害人請求損害賠償，二審判陳女賠償被害人新台幣8萬770元。圖／本報資料照
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水腫醫師傷害罪
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