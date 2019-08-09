人妻在外偷嘿還產下私生子 給老公戴綠帽 代價50萬

2019-08-09 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園黃姓人妻3年前離家出走，自此沒再跟羅姓丈夫聯絡，但羅前年12月突然收到戶政事務所通知，表示他多了1個兒子，羅這才驚覺老婆在外偷人，還把私生子掛到他名下，認為配偶權遭嚴重侵害，向黃提告求償123萬元；法院認為，黃嚴重違反夫妻間誠實義務，判她得賠羅50萬元。

羅男主張，黃女是他老婆，但從2016年10月22日離家出走後就沒再和他聯繫，同年底卻和不詳男子性交後生下1名男嬰，2017年12月他突然收到戶政事務所通知書，表示他戶口內增加1名子女，且母親為黃女，他這才知道被「戴綠帽」。

羅認為，妻子和人通姦還生小孩，已經嚴重侵害他的配偶權，向黃求償123萬元；但黃女經法院通知均未到庭答辯，也沒有提出書狀或其他聲明。法院根據戶籍資料，確認羅、黃為夫妻，加上黃女刑事部分去年已經被依通姦罪判刑2個月確定。

院方認為，侵害配權不僅以通姦為限，若是夫妻一方和他人存有逾越結交普通朋友等，一般社交行為之不正常往來，超過社會通念所能容忍的範圍，已達破壞婚姻共同生活圓滿幸福等，亦足當之。