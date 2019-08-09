逆子一再家暴又踹媽 老母求情仍判拘役55日

2019-08-09 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市林姓男子罔顧保護令效力，去年11月14日清晨又與老母親起衝突，母子為種植蔬果事宜僵持不下。林男氣憤難平，出手將老媽媽的摩托車推入水溝，隨後又狠狠腳踹媽媽胸口，明顯違反保護令。然而，林母事後頻頻求情，直說「願意原諒他」，橋頭地方法院依違反保護令罪、累犯，判處林男拘役55日，得易科罰金。

據悉，林男是家庭暴力慣犯，高雄少年及家事法庭早在2016年就曾核發保護令，命林男不得對母親有身體、精神上侵害行為，但林男仍在保護令效期內，辱罵、家暴母親；林母不得已，只好再向少年及家事法庭聲請延長保護令有效期限，經裁定，延長至今年5月22日。

然而，林男卻又再犯家暴，林母心驚受怕，只好報警處理。檢、警調查，林男當時與母親在某寺廟旁空地發生爭執，雙方一言不合，林男就將母親的摩托車推入水溝，隨後又用腳踹人；林母就醫，據醫師診斷，受有右胸疼痛情形，並有家暴驗傷診斷書為證，林男已違反保護令。

橋頭地方法院審理指出，林男一連串動作不只害母親身體受傷，心理更承受痛苦、恐懼，其行為無疑已涉及家暴、違反保護令，相當不可取，犯後還曾一度否認犯行，但念在林母直說兒子這陣子經濟壓力大，上有父母、下有年幼子女要扶養，又離婚、身體不舒服，才有躁鬱傾向，「願意原諒兒子」。