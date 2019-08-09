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擁槍盜採砂石養狗放炮門禁嚴 雲林警檢颱風夜突擊成功

2019-08-09 11:26聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林地檢署獲報林姓男子擁槍自重盜採砂石，把河床建立成宛如自己的王國，有槍還養狗並施放煙火，門制十分嚴格，前天凌晨檢警出動近50名武裝警察及警調人員，在颱風來襲前，雨夜埋伏，終在雲林縣斗六市虎尾溪河床區，一舉查獲以林姓男子為首的盜採砂石集團，拘捕20名嫌犯，並搜索出挖土機、卡車及改造槍彈、毒品及帳冊等物，林姓主嫌等3人聲押獲准。

雲林地檢署和警方最近獲報，指雲林縣虎尾溪遭嚴重盜採砂石，檢察長郭永發相當重視，指派檢察官沈郁智指揮偵辦，經出動無人機空拍深入追查，數月蒐證後，發現林姓男子等人為賺取暴利，利用夜間在虎尾溪，以挖土機、卡車，盜採河岸土方及砂石，堆置河岸空地，再盜運販售牟利，嚴重破壞國土保安。

檢察官指揮雲林刑事警察大隊、彰化員林分局及雲林縣調查站，6日深夜到7日凌晨，出動50名霹靂武警，在颱風雨夜埋伏。

辦案人員說，林嫌等人為逃避查緝，盜採砂石時都5至6人以上把風，還派人持槍看守，擁槍自重，更養了多隻大狼狗警戒，把風人員以無線電聯繫，遇狀況即施放衝天炮做為暗記，增添檢警查緝困難。

昨天深夜檢察官沈郁智親自帶隊到現場埋伏，迷彩偽裝的武警並逐一突破把風點，進而利用夜襲，成攻突擊，一舉查獲區內不法分子，情節宛若電影，十分驚險。

警方突破砂石場防線後，正在盜採的挖土機司機，馬上駕著挖土機涉水過河，不慎人、機一併掉入自己盜挖的砂石坑，自斷逃路，動彈不得，當場就逮。

經與水利署第五河川局鑑界核算，發現林嫌盜採的砂石量已逾4萬立方公尺，犯罪所得超過1千萬元。涉案嫌犯20人經檢察官訊問後，認涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法第321條加重竊盜等罪嫌，犯罪嫌疑重大，其中主嫌被告林ΟΟ等3人有串證滅證之虞，今天聲押獲准，其餘挖土機駕駛及把風人員及工人，分別以5萬至3萬元交保。

主任檢察官黃怡華說，河川國有地砂石為國家資源，被告林嫌等人盜採砂石面積廣大，規模和組織歷年罕見，一干人為私利，使河川殘破不堪，破壞河道，颱風易導致溪水暴漲成災，罔顧人民財產生命安危，但再嚴密的不法組織，檢警調絕不會鬆手，以保國土安全。

檢警調出動無人機以空拍蒐證，昨天夜襲一舉瓦解擁槍自重盜採砂石的不法集團。記者蔡維...
檢警調出動無人機以空拍蒐證，昨天夜襲一舉瓦解擁槍自重盜採砂石的不法集團。記者蔡維斌／翻攝
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檢警調出動無人機以空拍蒐證，昨天夜襲一舉瓦解擁槍自重盜採砂石的不法集團。記者蔡維...
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檢警調出動無人機以空拍蒐證，昨天夜襲一舉瓦解擁槍自重盜採砂石的不法集團。記者蔡維斌／翻攝
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砂石檢察官颱風
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