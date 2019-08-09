一次就中了！20歲單親爸猴急 未成年女友懷孕判3月

2019-08-09 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市20歲吳姓男子離婚，與前妻各自扶養5歲、2歲小孩，去年9月間開車搭載未滿16歲女友到安平玩，一時性起，他將車子暫停在路邊停車格，在車內與少女性交，未料，少女因此懷孕，母親發現女兒懷孕後怒不可遏，也做了引產手術，報警處理，吳承認衝動失慮，雙方經調解，取得少女及家長諒解，台南地院認吳對於14歲以上未滿16歲女子性交，處有期徒刑3月，緩刑2年。

台南地院指出，吳因一時失慮，致罹刑章，事後也已完全坦承犯行，知道自己犯錯，並已獲得少女及其母親的原諒，也向法官求情。院方認吳經此教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，因此，宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，吳犯行雖妨害少女的身心健康發展，然而，考慮當時兩人為男女朋友，情不自禁而犯此案，犯行尚非重大，同時，考量吳無前科素行、當時行為時剛滿20歲不久、離婚，有2個年幼的小孩，目前在加油站工作，犯後坦承犯行，以及與少女與其母親調解成立，並當場履行調解條件，兩人都表示願意原諒當事人。