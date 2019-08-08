離譜父親竟把女兒當玩具 捏到瘀青還說「這樣很好玩」

2019-08-08 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一對陳姓男子為了好玩，竟把3個月大的女兒當玩具，捏到全身瘀青，還掐住腋下猛力搖晃，跟妻子吵架時，也把女兒當成洩憤工具，抓住手腳將人重摔床上，見社工訪查還揚言放火燒了社工據點；新北地院審理此案，今依傷害、恐嚇和重傷害等罪判他有罪，不得易科罰金部分應執行8年10月，得易科罰金部分則有6月刑期和拘役80日。

此外，陳妻與陳男爭搶女兒時有拉扯其身體，導致女兒肋骨骨折，再加上以三字經辱罵訪查社工，因此也被依過失傷害和妨礙公務判拘役40日，得易科罰金。全案可上訴。

據調查，陳姓夫妻已非第一次犯案，2017年7月二人吵架發生肢體衝突，導致其2個月大的大兒子從陳妻懷中摔落，顱骨骨折。事後，夫妻2人分別被法院判刑3月和2月，均得易科罰金。

陳姓夫妻2017年10月又生下一名女兒。陳男明知嬰兒脆弱，仍不違背本意掐捏其臀部、大腿和胸部，力道大到留下瘀青，但他因為女兒被掐捏後會揮舞手腳，臉部還有表情反應，反而樂此不疲，甚被陳妻制止，他還說「這樣女兒才會開心笑」等語。

判決指出，陳男除了掐捏女兒，還會抱著女兒猛力搖晃，甚至和妻子吵架後，也把人當洩憤工具重摔，直到去年1月25日發現女兒叫喚沒反應將人送醫，虐童情事才曝光。事發當時，陳男見女兒被社工安置，還嗆「如果安置我的孩子，我就轟你全家，我要放火燒你們中心」等語，陳妻也以三字經辱罵社工。

審理時，陳男承認與妻拉扯誤傷女兒和辱罵公務員，否認有重摔和掐捏女兒致重傷情形，但其妻證稱女兒身上的傷都是他捏的，是他看到小孩被掐捏手腳會動來動去，臉上有表情，覺得這樣很好玩才掐捏，前後至少3次，有時還會抓著女兒搖晃。