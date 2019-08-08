返台國人申報漏寫「0」日幣3360萬飛了 告贏海關免沒入

2019-08-08 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一名李姓男子從日本搭機攜帶鉅款返台，在機場通關主動申報時因重感冒漏寫一個「0」，被依申報不實沒入超過申報的款項約日幣3360萬元。李不服提告，台北高等行政法院更一審認為他非故意漏報，海關人員當下未給口頭更正機會，改判免沒入，可上訴。

2016年年5月24日，李搭乘華航從日本返台，填報「中華民國海關申報單」及「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶外幣、人民幣、新臺幣或有價證券入出境登記表」，選擇由紅線（應申報）檯向台北關申請攜帶日幣「3734000」元入境。

他在海關人員正式查驗前主動口頭申報「我帶日幣3000多萬元」，但海關發現他攜帶的金額與書面申報不符，當場發還已申報的日幣373萬4000元（日幣皆萬元鈔，故實際發還日幣374萬元），其餘超過申報部分計港幣54500元及日幣3360萬元，依管理外匯條例規定裁處沒入。

李不服海關沒入款項提行政訴訟。一審敗訴，案經上訴，最高行政法院認為申報外幣不限以書面為之，也包括口頭申報，發回更審詳查。

李主張，身為某國際公司員工，時常赴日出差，先前曾有3次帶鉅額（日幣6166萬元、日幣4758萬元、日幣2364萬元）入境申報經驗，均有如實申報。

當天因感冒身體不適而不斷咳嗽，且因身體、精神狀態極度不佳，多次漏未簽名，經海關人員提醒後始補簽，無法正確填寫完成申報文件，導致填寫申報單及登記表時均漏寫一個「0」；他帶的全是萬元鈔，若非誤寫否則怎會有「4000」的尾數，絕非故意申報不實。

更一審勘驗入境受檢監視器畫面，發現李多次咳嗽、身體不適，確實可能因為精神狀況欠佳而漏寫一個「0」，且這種漏寫阿拉伯數字的情況不罕見。