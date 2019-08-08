婦人騎車違規左轉遭輾斃 聯結車駕駛獲判無罪

2019-08-08 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣曾姓婦人2015年10月間騎機車行經彰化縣鹿港鎮龍舟路與青雲路口左轉，與右側同樣直行聯結車擦撞倒地，遭右輪胎輾過頭部慘死，肇事的林姓駕駛被依業務過失致死起訴，但彰化地院認為，曾婦違規騎乘在禁止左轉的車道上，且未依規定兩段式左轉為肇事主因，須負全責，判駕駛無罪，仍可上訴。

判決書指出，曾婦（57歲）當時騎乘機車與聯結車在龍舟路上由東往西同方向行駛，婦人從龍舟路準備左轉青雲路時，遭同向聯結車撞擊，並被第2個輪子輾到，導致顱骨骨折、肋骨骨折、多重器官外傷性損傷，當場死亡。

林姓駕駛否認有何業務過失致人於死之犯行，認為是婦人未遵守交通規則兩段式左轉，突然切入快車道左轉，他無法預見此突發事件，他駕駛的貨櫃車屬重車，體積大、駕駛座又高，有視線死角，事故當下沒有充足時間反應停煞，主張自己並無任何過失責任。

案件經交通部公路總局車輛行車事故鑑定，鑑定意見書認為曾婦未依標誌違規逕自左轉行駛不當，且未注意讓左側已駛近直行車先行，為肇事主因，林姓駕駛行經設有行車管制號誌路口，疏未注意車前狀況，採安全措施，為肇事次因。