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花蓮遊覽車撞分隔島再撞路燈 9名新加坡遊客輕傷

婦人騎車違規左轉遭輾斃 聯結車駕駛獲判無罪

2019-08-08 18:16聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣曾姓婦人2015年10月間騎機車行經彰化縣鹿港鎮龍舟路與青雲路口左轉，與右側同樣直行聯結車擦撞倒地，遭右輪胎輾過頭部慘死，肇事的林姓駕駛被依業務過失致死起訴，但彰化地院認為，曾婦違規騎乘在禁止左轉的車道上，且未依規定兩段式左轉為肇事主因，須負全責，判駕駛無罪，仍可上訴。

判決書指出，曾婦（57歲）當時騎乘機車與聯結車在龍舟路上由東往西同方向行駛，婦人從龍舟路準備左轉青雲路時，遭同向聯結車撞擊，並被第2個輪子輾到，導致顱骨骨折、肋骨骨折、多重器官外傷性損傷，當場死亡。

林姓駕駛否認有何業務過失致人於死之犯行，認為是婦人未遵守交通規則兩段式左轉，突然切入快車道左轉，他無法預見此突發事件，他駕駛的貨櫃車屬重車，體積大、駕駛座又高，有視線死角，事故當下沒有充足時間反應停煞，主張自己並無任何過失責任。

案件經交通部公路總局車輛行車事故鑑定，鑑定意見書認為曾婦未依標誌違規逕自左轉行駛不當，且未注意讓左側已駛近直行車先行，為肇事主因，林姓駕駛行經設有行車管制號誌路口，疏未注意車前狀況，採安全措施，為肇事次因。

法官審酌，曾婦違規在先，她左轉時與聯結車碰撞時間僅相距2秒，實難苛求在直行車道內正常行駛駕駛，在2秒內將營業貨櫃曳引車煞停，曾婦死亡結果確實因林姓駕駛駕車撞擊所致，雖屬憾事，但依證據認定，曾婦未依標誌行駛，林姓駕駛也沒有充分餘裕得以防備，判駕駛無罪。

曾姓婦女騎機車未依規定兩段時左轉，隨即與聯結車發生擦撞。記者林敬家／翻攝
曾姓婦女騎機車未依規定兩段時左轉，隨即與聯結車發生擦撞。記者林敬家／翻攝
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機車與聯結車碰撞後倒地，女騎士命喪聯結車輪下。記者林敬家／翻攝
機車與聯結車碰撞後倒地，女騎士命喪聯結車輪下。記者林敬家／翻攝
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事故骨折
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