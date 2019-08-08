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出差申報漏寫一個「0」遭沒入3360萬日元 男不服興訟勝訴

2019-08-08 18:18中央社 台北8日電

李姓男子出差帶回鉅額日元在機場通關主動申報時，因重感冒而漏寫一個「0」，遭沒入3360萬日元。李不服興訟，法官認為他非故意漏報，關員當下未給口頭更正機會，改判免沒入。

依據台北高等行政法院今天公布的判決，李姓男子提告主張，他是一家國際公司員工，時常赴日出差，之前曾有三次帶鉅額（6166萬日元、4758萬日元、2364萬日元）入境申報的經驗，都有如實申報。

李男在民國105年5月24日從日本返台，申報單上填寫攜帶「3734000」日元入境，走紅線申報通關，並在海關人員正式查驗前，有主動口頭申報說「我帶日幣3000多萬元」，但海關人員查驗他的隨身行李發現，實際金額「37340000」日元，因此當場發還已申報的373萬4000日元，（因日元都是萬元鈔，所以實際發還為374萬元），其餘的3360萬日元部分，關務署台北關依管理外匯條例規定裁處沒入。

李男不服3360萬日元（約新台幣990萬元）遭沒入，打行政訴訟，一審敗訴，經最高行政法院發回，由台北高等行政法院更審。

李男主張，當天他重感冒身體不舒服，一直咳嗽，精神狀態不佳而漏寫一個「0」，且帶的全是萬元鈔，真的是誤寫，否則怎會有「4000」的尾數，絕非故意申報不實。

台北關則主張，李男在案發前半年內，入出境次數多達20次，有3次申報外幣紀錄，可見他對於外幣申報單或登記表並不陌生，而且申報金額欄位是採開放填寫方式，並未限制申報人必須填寫阿拉伯數字，李男若以大寫數字（拾、仟、佰、萬）填寫也可以，他選擇以阿拉伯數字填寫龐大金額，就應該在繳交申報單及登記表前，檢視是否有漏寫或誤填。

更一審指出，勘驗李男當時入境受檢的監視器畫面，他多次咳嗽，看得出來身體不適，確實有可能因為精神狀況欠佳而漏寫一個「0」，這種漏寫阿拉伯數字的情況並不罕見。

更一審指出，從監視器畫面發現，海關人員當時看著申報單，只有低頭口讀數字「3-7-3-4-0-0-0」，並未明確向李男詢問申報金額是否無誤，依規定海關在發動查驗程序之前，應提醒旅客確認所填寫申報數額無誤，本案海關未提醒李男確認，也未給口頭更正機會，就沒入日元，不符合正當程序以及比例原則。

更一審認為李男非故意漏報，台北關處分不當，因此改判李男勝訴，將台北關沒入處分撤銷。全案可上訴。

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