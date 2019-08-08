營造公司負責人開保持捷名車不繳清98萬稅費 遭到管收

2019-08-08 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市營造公司黃姓負責人拒繳營利事業所得稅等稅費98萬元，行政執行署台南分署執行官查出他住豪宅、開賓士及保時捷、Lexus 名車，卻不繳清欠稅，黃姓負責人移送台南地方法院聲請管收，法官昨晚裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

黃姓負責人積欠繳營業稅、使用牌照稅、勞工退休金條例費用、勞工保險條例費用及汽車燃料使用費等83件，經南區國稅局台南分局、勞動部勞工保險局、嘉義區監理所臺南監理站等，移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠98萬元卻拒繳。

執行官另查出黃在台南市登記設立瀝青和實業等3家公司，黃利用青限公司名義開立發票給廠商，並挪用營造司公銀行存款142萬元匯入瀝青帳戶用以給付支票款。

此外，營違強106年度營業收入淨利1053萬元、106至107年間自銀行存款帳戶提領2600餘萬元，都未用來繳納欠款；黃並曾多次出境大陸西安及柬埔寨洽談瀝青藥劑生意。台南分署今年5月間派員至黃姓負責人住所現場查訪，發現住宅外觀豪華，屋內傢俱裝潢極盡豪奢能事，並有傭人負責整理打掃，車庫內停放賓士及保時捷等名車。