潑汽油燒尪傷到兒 縱火妻遭起訴家暴殺人未遂

2019-08-08 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市一對林姓夫妻因談離婚、頻生口角互控對方家暴。去年10月間口角後，妻子朝丈夫潑汽油後點火，丈夫及兒子都受傷。雖林女辯稱沒想殺死對方，但台北地檢署認為林男身體40%燒燙傷，且醫院一度發出病危通知，今依家暴殺人未遂、公共危險罪起訴；另被丈夫控殺兒部分，罪嫌不足獲不起訴。

檢警調查，林女前年與林姓丈夫結婚，婚後兩人不時發生摩擦，去年10月19日兩人又發生口角。在下午1時許，林妻先騎車到住家附近加油站，持寶特瓶買百餘元的汽油返家後，直接朝躺在床上休息的丈夫身上潑灑汽油，並用打火機當場點燃。

林女縱火後，除自己左手臂也受一度燒燙傷，隨即下樓到隔壁一間文具店求救，高喊樓上發生火災、有男嬰還在屋內；文具店中恰有一對夫妻正在店中消費，聽聞後馬上跟著林女到二樓家中搶救男嬰。

警消獲報後，隨即前往搶救，火勢迅速被撲滅，一家三口都送醫。林姓丈夫頭、頸、前胸、雙上肢及雙下肢受二、三度燒燙傷，受傷面積達40％；林女左手臂一度燒燙傷，男嬰則是手臂有擦傷，均無生命危險。

林女表示後悔並辯稱沒想殺死丈夫，夫妻倆正在談離婚，常有口角，丈夫常施暴。林女因縱火燒丈夫遭警方移送殺人未遂等罪，而丈夫治療後，另提告妻子當天的行為恐導致濃煙嗆死兒子。

為釐清兒子部分，檢察官傳喚當天診療的醫師到庭，他證稱小孩左手臂關節前有1乘1公分的傷口，但血液中一氧化碳濃度正常，另用壓舌板查看喉嚨無礙，手臂傷口也不足以造成其生命危險。

檢方查出，當時林男被潑汽油、起火後，自行撲滅火勢並趕往兒子房間將他抱出，林女則在縱火後馬上跑下樓求救、沒觸碰兒子，且兒子房間無任何起火燃燒，傷勢不能確認是她所造成，認定她無殺害兒子的想法，此部分不起訴。