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每月酒攤花100萬？ 建築師楊崇禎不繳保費管收1天

2019-08-08 16:05聯合報 記者王聖藜╱即時報導

規畫設計「大安・尚御」、「拙石仰沐」等著名建案的建築師楊崇禎，因滯納勞、健保費及勞工退休金271萬元拒繳，法務部行政執行署台北分署拘提他到案，聲請管收獲准；楊為免管收，請妻子繳150萬元，餘款分期再繳，台北分署今天將他釋放。

楊崇禎獨資經營的建築師事務所，2016年起開始滯納雇主應負擔的勞、健保費及勞工退休金，經勞工保險局、中央健康保險署移送台北分署執行，截至昨天，滯納金為271萬餘元。

台北分署調查發現，楊崇禎2017年度所得總額是482萬7200元，退稅款69萬餘元直接退入配偶帳戶，不用來繳納滯欠款；此外，楊2017年提領百萬元現金，去向不明，有員工說他每月喝酒就花費百萬。

台北分署綜合相關事證，認為楊符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」要件，又屢次通知未到，向台北地院聲請拘提獲准，昨天拘到後，由行政執行官訊問，聲請管收，楊崇禎法庭中辯稱，「款項是用來清償民間債務」，未獲法官採信。

台北分署說，楊被管收後，今天委託妻子洽談繳款事宜，提出先行繳150萬元、餘款提供擔保辦理分期繳納的方案，經分署核准，楊辦妥手續，離開管收所。

台北分署指出，對於滯納的稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢的給付義務，應依規繳納，如果處分或隱匿財產，台北分署將依法執行。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
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