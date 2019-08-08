影／殺死前女友房子變「凶宅」判賠70萬元 他低頭不發一語

2019-08-08 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子廖晏霆去年持刀刺殺再徒手勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判他15年，案件上訴，仍在高等法院審理中；因廖晏霆羈押期將屆滿，高院今天開庭訊問，廖對於是否繼續羈押沒有意見，庭後媒體問及他因殺人害前女友租屋處成為凶宅判賠70萬元，是否有能力清償，他也低頭不發一語。

廖晏霆和邱喬琪原為交往3年多的情侶，去年2月分手後。廖不甘心，去年5月22日傍晚帶水果刀至邱女住處樓梯間等候，趁對方開門時持刀推入屋內，企圖挽回感情並作勢自殺。邱女多次想奪門離開，遭廖在門口阻擋，廖拿刀朝她左後背猛刺，邱女逃往屋內，反遭廖的左手勒頸，送醫不治。一審認定死者身上兩處刀傷傷口深度達5、6公分，顯見下手凶狠，死者受傷時，廖再上前用手勒頸，直到對方無力抵抗才鬆手，一審判刑15年。

廖晏霆羈押期於8月28日即將屆滿，高院今天召開延押庭訊問，檢察官表示，廖羈押理由尚未消滅，建請法官裁定延押；廖晏霆和律師則對是否繼續羈押沒有意見。

另外，邱喬琪承租房子的郭姓房東認為房子淪為「凶宅」，提告向廖求償237萬元；廖晏霆抗辯，他非故意要殺死邱，案發當時房屋內燈光昏暗，他拿水果刀和邱喬琪來回拉扯時，不慎刺到邱，且刑事判決尚未確定，也沒有鑑定凶刀，認為不足以作為民事案件認定的依據。另外，郭的房子現在仍出租中，因此郭沒有損失，請求法官駁回訴訟。