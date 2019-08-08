影／台東院檢警調走出辦公室 揮汗入山直擊遭盜伐林地

2019-08-08 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台東縣山林地多，打擊盜伐珍貴國有林木的山老鼠，有賴檢警調和林務局偕手合作；林務局台東林區管理處昨天在台東地方檢察署召開的檢察官會議後，安排台東院警檢調4位龍頭和13名檢察官，親赴利嘉林道為實際了解山老鼠的盜伐手法、親睹林木被盜伐現況，讓各機關對森林生態遭人為破壞有深刻體認，期對未來偵辦審理相關案件有助益。

昨天參加的包括台東地檢署檢察長張曉雯及13位檢察官、台東地方法院長唐光義、台東縣警察局長邱文亮、台東縣調查站副主任張微中、法務部參事洪培根及法務部行政執行署花蓮分署分署長謝耀德等6個單位；18人換上登山鞋、拿登山杖，走進利嘉林道了解林管處森林保護工作並勘查盜伐現場，大呼有臨場震撼感，和看照片差很大。

台東林管處長劉瓊蓮在檢察官會議中報告防範盜伐及防止國土遭受破壞的作為，會後帶隊前往利嘉林道盜伐現場，眾人邊拉繩索跟著攀爬陡峭山林小徑，林管處人員在途中解說山老鼠常用犯罪工具及手法，加強檢察官偵辦盜伐案件的臨場感，另也請嘉社區巡守隊解說利嘉林道森林環境及分享與林管處共同埋伏查緝山老鼠盜伐的歷程。