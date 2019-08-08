張淑晶激動要求對方具結 法官冷回「你又不是法官」

2019-08-08 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女房東張淑晶多次因租賃、債務糾紛鬧上媒體版面，也和多人興訟衍生許多官司。她遭控購買台南房產登記在板橋信合美眼科院長盧雪玉名下，對方替她支付4期房貸共34萬餘元，她卻遲遲不還錢，被一狀告上法院。台北地院簡易庭判張淑晶應返還全數金額，她不服提上訴，法院今天開庭。張淑晶仍爭執她是被誣陷，並要盧對自己說出來的話負責，不斷要盧簽證人詰文，法官受不了說，「不要一直吵架，妳又不是法官！」

盧雪玉主張，張淑晶2007年2月5日購買台南市房產，並借名登記在她名下，以便取得房屋貸款。她2011年至2012年因張淑晶資金不足，幫忙支出四期房屋貸款，共34萬7357元，但張淑晶2012年6月賣出房產，卻因獲利未如預期，而要求她支付買賣虧損金額，被法院駁回確定，她認為自己並非房屋所有權人，因此張淑晶應還給她幫忙支付的房貸，向法院提告請求返還不當得利。

台北地院簡易庭去年9月判張淑晶應全額返還盧雪玉代墊的金額，張淑晶不服提上訴，台北地方法院今天開庭，張淑晶、盧雪玉二人均親自出庭。張淑晶庭上表示，盧雪玉和她哥哥張振盛聯手串謀，且盧作偽證害她官司都敗訴，並說「我爸爸癱瘓住院需要專人照顧，但我哥都不顧，我為了我爸花了多少錢」等語。

張淑晶認為，原審法官沒有調查就擅自以她形象不好，就推論是她是房屋所有人，認定她須負責償還款項。她說，「我買賣股票、不動產，每天帳戶進出金額很多，少則數十萬，多則幾百萬」。

盧雪玉指出，張淑晶從頭到尾都在鬼扯，且她是張淑晶的醫師，好心幫忙卻虧損一大筆錢。張淑晶庭上不斷要求盧雪玉具結，指盧每次都講非事實的話；而盧也反擊，張要她具結就是事後要告她偽證。法官最後制止2人，並和張淑晶說，「不要一直吵架，妳又不是法官」，張才冷靜下來表示由法官決定。