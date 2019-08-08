少婦回娘家遇阿羅哈客運死劫 家屬求償獲賠865萬

2019-08-08 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



阿羅哈客運前年9月11日深夜在國道一號北上岡山段失控自撞護欄，造成全車6死11傷。阿羅哈公司曾和多數死傷乘客、家屬調解獲撤告，但仍有部分受害者不滿金額過低，不願和解；當時一名36歲林姓女乘客在返回娘家途中遇禍身亡，身後留下1稚子，老父母及其丈夫悲慟萬分、提告求償，橋頭地方法院判阿羅哈公司及吳姓司機應連帶賠償林女家屬共865萬6124元。

肇事吳姓司機當時疑未注意前車車距，又低頭找紙巾分心，等抬頭發覺離前車太近時，急忙從外線車道向左急切斜跨中線車道、內側車道，卻失控撞上中央分隔島護欄，造成全車6死11傷；車體受猛烈撞擊，坐在車內的林姓女乘客拋飛出車外，傷重不治身亡。

林家老父母哀痛表示，原本可享受天倫之樂，沒想到女兒只是抽空回娘家，卻從此天人永隔，再想到外孫還在啞啞學語，卻從此沒有母親陪伴，生命將永遠缺一角，不由得老淚縱橫。

林女丈夫心痛說，當時陪妻子回娘家途中遭遇這起重大車禍，見妻子被拋飛至分隔島，自己不顧身體也有受傷，一心想要搶救妻子，但最終仍挽回不了妻子生命，夫妻從此天人永隔；他表示，夫妻二人感情綿密，生活相依相存，卻親眼目睹妻子因客運司機過失慘死，每每想到都痛不欲生，心中永留創傷。

林女家屬指控，阿羅哈客運公司身為台灣公路運輸龍頭，理應注意控管行車安全，但阿羅哈吳姓司機卻在高速公路駕駛時翻找物品肇事釀禍，造成家庭破碎，向阿羅哈客運、吳姓司機請求350萬、400萬不等精神慰撫金，及相關喪葬費、扶養費。

阿羅哈公司答辯先稱，平時已針對司機做在職教育訓練、法令宣導，事故發生前也有執行安檢，但客觀上無法監督吳姓司機在駕駛中行為；再稱，縱然須負責，但林女家屬請求的精神慰撫金過高等語。肇事吳姓司機則未到場、也未出答辯。

橋頭地方法院審理指出，吳姓司機名下無財產，事發當年薪資所得39萬餘元，考量事故發生經過等情節，認為林女雙親、丈夫、幼子精神慰撫金以100萬元、100萬元、150萬元、180萬元較為適當，喪葬、撫養費用另計；至於阿羅哈公司身為雇用人，有監督受雇人義務，應與吳姓司機負連帶賠償責任。

橋頭地方法院判阿羅哈公司、吳姓司機應連帶賠償林女雙親、丈夫、幼子83萬6807元、156萬4005元、324萬5006元、301萬306元賠償金，可上訴。