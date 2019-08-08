沒裝燈！ 婦人騎單車遭撞竟判刑 賠130萬免入獄

2019-08-08 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



年近7旬的高雄李姓婦人，前年8月騎腳踏車行經燕巢區遭後方機車追撞，機車騎士何姓男子摔倒頭部重傷，急救不治，李婦遭控有過失，一審勘驗腳踏車僅有反光片，但依交通法規腳踏車上都應裝燈光與反光片，依過失致死罪判她8月徒刑，上訴後，李婦賠130萬達成和解，高雄高分院改判7月，宣告緩刑2年確定。

判決指出，李姓婦人（69歲）2017年8月23日下午6點47分許，騎腳踏車沿高雄燕巢區瓊興路往北行駛，疑因未裝燈光且騎在路中，後方騎機車的何姓男子見狀閃避不及，撞上她腳踏車尾而人車倒地，造成頭部外傷、左側顱內出血、血胸等，送醫後搶救2天仍傷重不治。

車禍事故鑑定報告指何姓男子未注意車前狀況為事故主因，但李姓婦人也沒開啟燈光，是事故次因，何的子女因此怒對李婦提告。李婦辯稱，是對方從後面撞過來，李婦律師也指，當時現場道路照明良好，腳踏車有裝反光條及反光片，何姓男子的機車也有開前車燈，李婦不見得有過失。

一審法官認為，依道路交通安全規則規定慢車應具「燈光及反光裝置」安全設備，且在夜間行駛應開啟燈光，開庭時勘驗畫面，認定腳踏車僅檔泥板有反光板、後座繫有螢光條，沒開啟燈光，李婦案發時騎到路中間，都未盡注意義務，和車禍有因果關係，依過失致死罪判她8月徒刑。