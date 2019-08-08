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美國「子宮法律戰」：生死墮胎權與《羅訴韋德案》

「黑道急救站」院長捲入醫美官司 獲不起訴

2019-08-08 11:42聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北市「比妳美」醫美診所因一名周姓小模術後身體不適而爆出醫療官司，台北地檢署查出執刀的劉恬嘉是無牌密醫，今年4月間先將劉女等3人起訴，並持續追查診所登記負責人陳良善是否知情，調查後因無證據顯示其參與，今不起訴。

檢方查出，「比妳美」診所名義負責人高齡90幾歲，診所前身是「傳醫診所」，由人稱「黑道急救站」的「慶生診所」前院長陳良善經營，2014年交給劉女接手，劉女雖讀過醫學系，但無醫師執照，向他人借牌經營。劉恬嘉母親劉桂花則曾是「慶生診所」負責人。

演出國軍劇「最好的選擇」的28歲男演員古貿瑜，投資台北市「比妳美」醫美診所並擔任診所店長。提告的周姓小模是「比妳美」的員工，當初經古介紹進入診所上班，為了想瘦大腿及臀部，又不希望由男醫師操刀，協調後由劉女負責。周女術後身體不適，控告所方涉嫌業務過失傷害。

去年7月12日，北檢指揮台北市刑警大隊與衛生局人員赴診所搜索，查扣上百樣藥品、病歷、帳冊等物品，並約談古、劉女2人。檢方複訊後諭令劉女以10萬元、古以5萬元交保。

據了解，劉女否認從事醫療行為，但承認進行「引流」。古貿瑜則辯稱不知道劉女無牌，未參與醫療過程，他負責公關行銷，其他2名投資人管帳與診療。

檢方認為，劉女進行手術行為，但沒醫師執照，今年4月30日依違反醫師法、業務過失傷害，起訴劉恬嘉、古貿瑜、顏乾輝等3名診所人員。檢方續查發現，陳良善雖交給劉女接手，但仍是登記負責人，因此懷疑他知悉劉女是密醫，但經蒐證後認定罪嫌不足，今依法不起訴。

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