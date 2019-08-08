南檢偵辦會計師事務所涉逃稅1億元 3人羈押禁見

2019-08-08 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南地檢署偵辦台南市一家會計師事務所涉嫌和80家公司行號開立不實統一發票近800餘紙，逃漏營利事業所得稅額約1億元，事務所不法獲利約1500萬元，檢察官傳喚邱姓會計師、邱妻、邱的小姨子3人涉犯稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

此案緣自遭偽造不實統一發票公司提出告訴，檢察官王宇承指揮檢察事務官、台南市調查處調查官、南區國稅局稅務人員組成專案小組，勾稽比對相關資料後，分別於5月6日、6月24日指揮專案人員，針對會計師事務所與9家公司執行搜索。

南檢並傳喚邱姓會計師、事務所經理、副理及記帳員等28人，認邱姓會計師涉犯稅捐稽徵法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組擴大追查，持續蒐證、交叉比對相關帳冊、資金流向等，7月31 日至3家涉嫌參與循環對開發票公司營業址與負責人住處執行搜索，再於8月1日，至邱姓負責人之配偶，配偶之妹住所搜索，並傳訊事務所副理、記帳員共15人到案。

檢察官訊問後，發現會計師事務所與公司行號共涉嫌開立不實統一發票近8百餘紙，逃漏的營利事業所得稅額合計約1億元、營業稅連補帶罰達7千餘萬元，事務所不法獲利約1500萬元，認邱姓負責人之配偶、配偶之妹2人涉犯稅捐稽徵法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。