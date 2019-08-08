開車被撞還是有肇責？ 你是不是沒做這件事

2019-08-08 11:27 聯合報 記者郭頤╱即時報導



常見行車事故鑑定案例中，轉彎車或迴轉車經常在轉彎過程，遭直行車撞上，其中有不少當事人不解「為什麼明明是我被他撞，我還要承擔肇事原因？」，北市交通局表示，肇事原因會依路權規定畫分，而現行規定強調「轉彎車應讓直行車先行」。

北市交通事件裁決所說明，以左轉車遭對向直行車碰撞為例，左轉車駕駛主張，「對面沒車，我就轉過去，快過完時就被對方撞到，我沒發現對方」，對向直行車駕駛則主張，「我直行，我看到對方左轉時，我有煞車但煞不住而撞及」。

依現行規定，「轉彎車應讓直行車先行」，所以雖然左轉彎車被直行車撞上，但左轉彎車因未依路權規定行駛，且「沒發現對方」，因此仍需負擔主要肇責。

民國94年以前，依規定「轉彎車不讓直行車先行，或直行車尚未進入交岔路口，而轉彎車已達中心處開始轉彎，直行車不讓轉彎車先行者」，後來修正為「轉彎車不讓直行車先行」，是為避免轉彎車搶快通過中心處，反而對直行車造成重大危害。

由於很多民眾還保留在未修法前的觀念，因此裁決所強調，駕駛人應有「轉彎車必須讓直行車」的路權觀念，現已沒有轉彎車先達中心處，就較直行車優先的規定。

依北市交通警察大隊統計，108年上半年「未依規定讓車」事故案件占17.2%，而前5項肇事原因依序為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「變換車道、方向不當」、「右轉彎未依規定」及「左轉彎未依規定」，這5項共占73.5%。