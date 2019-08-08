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宜蘭強震 氣象局：一周內不排除還有超過規模6.0地震

友借宿2晚 保證48小時不侵犯 渣男忍43小時就凍未條

2019-08-08 07:43聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

18歲少女「小紫」在補習班準備考大學，因壓力大又愛玩，不太想要回家，因友人蔡男保證不會逾矩、自我約束，而到蔡男家借宿2晚，但蔡男僅遵守約定43小時後，就「凍未條」性侵她得逞，經被害人提告，台中地院依強制性交罪將他判刑4年。可上訴二審。

判決書指出，蔡男去年3月間結識少女「小紫」（化名），2人為臉書上往來的普通朋友關係。她於去年3月15日晚10時，自位於台中市南區的補習班下課後，乘坐蔡的機車，因信任蔡的保證，與他一同返回他位於太平區住處，並在他住處房間內借住2晚。 

未料，蔡於遵守約定大約計43小時後，17日下午5時在其住處房間內，先行詢問「小紫」是否有與其性交之意，經她拒絕後，他將她壓倒在房間床上，強行脫下她所穿衣褲，她趁機逃跑，他再將她強力抓回，將她壓制在床，性侵害得逞。

被害人「小紫」咬住蔡的右前手臂，趁他鬆手之際立刻從床上起身，稍加擦拭身體並穿上衣服後，她即要求他騎乘機車搭載至中市大里區南門橋附近與友人見面，她向友人哭訴遭蔡性侵，友人即陪同她前往醫院驗傷及報警處理。

蔡男坦承與「小紫」嘿咻，並稱是她願意的，猜測「小紫」係因他提分手，她因情緒不滿而指稱他強制性交之犯行，但法官不採信。

法官查出，被害人「小紫」遭性侵時間，在她與蔡男共處約43小時之後，顯然蔡在與她的相處時間，有遵守其向甲女保證不會逾矩而自我約制。因此，被害人證述是因為蔡男再三的保證，保證會保持距離，才會因為相信他，而在他住處借宿2晚之情，並非虛妄。

合議庭審酌，蔡男正值青壯，為滿足一己私欲，無視被害人性自主決定權，造成被害人身體、心理上難以抹滅之恐懼與傷害，予以判刑。

少女不太想要回家，因友人蔡男保證不會逾矩、自我約束，而到蔡男家借宿2晚，但蔡男「...
少女不太想要回家，因友人蔡男保證不會逾矩、自我約束，而到蔡男家借宿2晚，但蔡男「凍未條」性侵她得逞，台中地院依強制性交罪將他判刑4年。圖／本報資料照
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