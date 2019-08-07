親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

涉朝警揮拳被訴 桃議員：尊重司法

2019-08-07 23:20聯合報 記者曾健祐／桃園報導

桃市議員黃婉如（右方藍背心），去年升旗典禮時涉嫌朝警方揮拳，被依妨害公務起訴。圖...
桃市議員黃婉如（右方藍背心），去年升旗典禮時涉嫌朝警方揮拳，被依妨害公務起訴。圖／聯合報系資料照片
分享

桃園市議員黃婉如去年10月10日參加桃園市政府國慶升旗典禮，因有護藻礁人士衝上台抗議，黃涉嫌朝警員揮拳、腳踢被桃園地檢署依妨害公務罪嫌起訴。黃婉如說，她是為保護年輕人，尊重司法相信會還她公道。

桃園市府去年國慶首度自辦升旗典禮，當時市長鄭文燦與多名一級主管上台致詞，突然10多人衝上台拉布條高喊「藻礁已死，何來國慶」，表達反對觀塘第三接收站興建訴求，警方一擁而上與抗議人士僵持、拉扯。

黃婉如當時站在抗議人士前阻止員警將他們請下台，但過程中和警方發生肢體衝突，事後被桃園警分局依妨害公務罪嫌送辦；檢方調查，黃以徒手、腳踢，攻擊現場桃園市刑警大隊陳姓小隊長，造成對方右手臂、小腿挫傷。

檢方調查時，黃否認攻擊陳姓小隊長，但陳指證歷歷，加上警方現場蒐證畫面拍下黃朝陳揮拳、腳踢等動作，檢方認定黃犯嫌明確，偵結依妨害公務罪嫌起訴她。

黃婉如昨受訪說，當時這幾位年輕人就站在她旁邊，和警察發生衝突、拉扯，為了他們的安全並善盡保護責任，同時避免無謂紛爭，自己怎能夠不處理、不關心？

她還說，當天這麼多監視器、錄影機在場，如果她真的有攻擊警察，那警方怎麼不以現行犯將她移送，反而選擇事後函送，隔了5個月被檢方傳喚出庭才知道被送辦。黃說，她尊重司法處理，也相信最終會還她公道。

妨害公務國慶警察
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

律師指示跟蹤新光公主 勾起她長輩被擄陰霾賠25萬

2019-08-07 19:44

有「酒店界昆凌」美稱的她 向醫檢機構老董詐財判刑

2019-08-07 16:57

欠債警違法蒐集2筆個資 吃上3月徒刑

2019-08-07 15:43

滑手機慘遭鐵捲門壓成骨折 女保全未確實巡邏挨告

2019-08-07 15:20

欲動中投9.8億股利付黨工退休金遭拒 國民黨提告

2019-08-07 15:18

大飲前總座孫幼英、前廠長黃換青 涉違反食安法遭起訴

2019-08-07 14:54

他沒喝拒酒測嗆警「我不要呢？」 警：罰5000元

2019-08-07 14:41

補習班班主任戀上美語教師 專屬貼圖露餡遭判賠30萬

2019-08-07 14:35

為性平教育導正視聽 教部函請汐止分局提抗告

2019-08-07 12:44

影／路中央攔車開單 員警遭批「三寶」

2019-08-07 12:42

移民署弊案 前官員施明德涉貪遭起訴求重刑

2019-08-07 12:42

嘉中學生開模擬庭審案 持刀殺人未遂案改判傷害罪

2019-08-07 12:41

女子網戀假「美國大兵」險陷跨國詐騙陷阱

2019-08-07 12:40

衰！男討債挑錯時機 巧撞對方「輸贏」遭砍命危

2019-08-07 12:34

「鍋具女王」菲姐遭前男友討千萬 高院仍判她不用還

2019-08-07 12:11

涉煽惑機師將總統出訪專機降落北京 男遭送辦

2019-08-07 11:42

自稱檢舉違規停車 他1天內狂打110高達117通

2019-08-07 11:23

私菸利益龐大 餐廳老闆肖想賄賂海巡人員要坐牢

2019-08-07 11:23

10年夫妻為爭1棟房產 老公竟失手掐死老婆

2019-08-07 11:22

他違規沒繫安全帶被開單還罵警 賠2千元獲緩刑

2019-08-07 11:20

基隆情侶檔臉書設局 高雄男子被騙6000元

2019-08-07 11:05

3女子小吃店喝酒起衝突 大打出手全送辦

2019-08-07 10:58

爸爸搬回家2天就勒死媽媽 狠夫行凶後還繼續倒頭大睡

2019-08-07 10:32

影╱挑錯地方！鼻頭漁港航道潛水 一對男女挨罰

2019-08-07 10:30

反貪腐公約學術研討會 蔡清祥：讓世界看見廉能台灣

2019-08-07 10:13

猜猜我是誰? 和老友開玩笑過頭 造成頭頸受傷判賠

2019-08-07 10:12

朝刑警揮拳被依妨害公務起訴 桃市議員：尊重司法

2019-08-07 09:57

救引火自焚的她 他全身61%灼傷獲賠316萬

2019-08-07 07:53

男嬰竟從母姓 她到夫家祖宗牌位認錯、賠15萬

2019-08-07 06:10

父親在兒子1歲後常出入監獄 兒子聲請免扶養父親判准

2019-08-07 00:17

失控丟椅到鐵道 婦判刑2年

2019-08-07 00:00

15勞團成員臥軌 「未釀危險」不起訴

2019-08-06 23:55

私菸案華膳4基層懲處 總經理「靜候華航處置」

2019-08-06 23:42

私菸案 華航老董謝世謙主持總統專機會議 檢調將約談

2019-08-06 23:36

私菸案 華航資管處副總等人遭約談

2019-08-06 22:54

私菸案 檢調查華航空品處組長黃川禎「搭便車」訂菸

2019-08-06 20:41

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01
看更多

熱門文章

比特犬迎面撲來！懷孕母為救兒與惡犬搏鬥

2019-08-07 04:06

7歲女童疑染菜花 竟是舅公性侵至少50次

2019-08-07 15:23

中山高南下70.6K聯結車連環4車禍 全線封閉救援

2019-08-07 15:14

罰蹲浴缸少年疑遭阿姨綁手腳溺斃 重重家庭悲劇釀遺憾

2019-08-07 19:44

宜蘭驚傳殺妻命案 陸配身中多刀不治

2019-08-07 11:19

便當店月收入百萬是常態？ 網友曝真相「營業額不等於利潤」

2019-08-07 09:59

影／二歲娃半夜逛大街 熱心民眾抱到派出所警急找到父母

2019-08-07 10:13

七夕情人節宜蘭夫殺妻 18歲女兒驚見報案

2019-08-07 12:19

影／路中央攔車開單 員警遭批「三寶」

2019-08-07 12:42

兒子開棺認無名屍一副假牙 高喊「媽，是我啦」

2019-08-07 10:26

惡霸犬襲童釀重傷 因非農委會6大猛犬無法重罰

2019-08-07 11:40

小三要求「帶我吃香腸」 元配抓姦卻敗在違法取證

2019-08-07 06:11

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

2019-08-07 17:29

上月被遺棄在鳳梨工寮 「鳳梨妹」白白胖胖慶滿月

2019-08-07 15:45

影／國道騎人節？ 高速公路快車道上演全武行

2019-08-07 19:48

計程車行經翡翠灣輾過異物 運將下車查看竟是人

2019-08-07 21:06

天才駕駛報案指四車窗被偷 員警處理後回報：車窗自行升起

2019-08-07 18:31

男嬰竟從母姓 她到夫家祖宗牌位認錯、賠15萬

2019-08-07 06:10

獨／不滿蘇貞昌說韓國瑜有酒味 發禿頭男揩油照被傳喚

2019-08-07 13:38

影╱國軍步兵第203旅士兵開3槍身亡相驗將解剖

2019-08-07 13:12

女信徒掀衣祭改 道士拿香狂摸胸部

2019-08-07 14:51

影／疑超車不慎捲進曳引車底 重機騎士魂斷蘇花

2019-08-07 17:55

他沒喝拒酒測嗆警「我不要呢？」 警：罰5000元

2019-08-07 14:41

Foodpanda撞Uber Eats 網友：這行這麼拚嗎？

2019-08-07 18:38

震驚全島的國定古蹟石獅竊案 警方火速破案

2019-08-07 13:07

警分局長闖餐廳搞「甜蜜」驚喜 情人、父親統統滿足

2019-08-07 14:33

木棒插鐵釘打死老嫗卻無罪 竟稱殺人5萬可交保

2019-08-07 03:23

影／我是你的腳！八旬翁腿軟癱 暖警背著走百米助返家

2019-08-07 10:35

氣炸！汽油滿到噴髒衣服 還問「要加到140嗎」

2019-08-07 10:36

東吳天菜散布性愛影片16次 累計判2年可易科73萬罰金

2019-08-07 17:40

「吃東西不看價錢存款要多少」 網友回答被推爆

2019-08-07 13:08

桃園鬧區一度封街追通緝犯 歹徒撞4車被捕

2019-08-07 22:14

「鬼月」抓「酒鬼」 彰化警方首波查獲23件

2019-08-07 16:14

影／大媽一個迴轉緊黏前車A下去 等7分開走吃罰單

2019-08-07 09:55

三重少年罰跪離奇溺斃 阿姨聲押禁見

2019-08-07 21:38

救引火自焚的她 他全身61%灼傷獲賠316萬

2019-08-07 07:53

花3.5萬元刺青觀世音慘變「黑面觀音」 他自嘲：藝術眼光不夠

2019-08-07 21:36

疑宜蘭失聯漁船殘骸照曝光 被撞兩截循線找兇手

2019-08-07 16:13

10年夫妻為爭1棟房產 老公竟失手掐死老婆

2019-08-07 11:22

自稱檢舉違規停車 他1天內狂打110高達117通

2019-08-07 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top