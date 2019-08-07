涉朝警揮拳被訴 桃議員：尊重司法

2019-08-07 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



桃市議員黃婉如（右方藍背心），去年升旗典禮時涉嫌朝警方揮拳，被依妨害公務起訴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園市議員黃婉如去年10月10日參加桃園市政府國慶升旗典禮，因有護藻礁人士衝上台抗議，黃涉嫌朝警員揮拳、腳踢被桃園地檢署依妨害公務罪嫌起訴。黃婉如說，她是為保護年輕人，尊重司法相信會還她公道。

桃園市府去年國慶首度自辦升旗典禮，當時市長鄭文燦與多名一級主管上台致詞，突然10多人衝上台拉布條高喊「藻礁已死，何來國慶」，表達反對觀塘第三接收站興建訴求，警方一擁而上與抗議人士僵持、拉扯。

黃婉如當時站在抗議人士前阻止員警將他們請下台，但過程中和警方發生肢體衝突，事後被桃園警分局依妨害公務罪嫌送辦；檢方調查，黃以徒手、腳踢，攻擊現場桃園市刑警大隊陳姓小隊長，造成對方右手臂、小腿挫傷。

檢方調查時，黃否認攻擊陳姓小隊長，但陳指證歷歷，加上警方現場蒐證畫面拍下黃朝陳揮拳、腳踢等動作，檢方認定黃犯嫌明確，偵結依妨害公務罪嫌起訴她。

黃婉如昨受訪說，當時這幾位年輕人就站在她旁邊，和警察發生衝突、拉扯，為了他們的安全並善盡保護責任，同時避免無謂紛爭，自己怎能夠不處理、不關心？

她還說，當天這麼多監視器、錄影機在場，如果她真的有攻擊警察，那警方怎麼不以現行犯將她移送，反而選擇事後函送，隔了5個月被檢方傳喚出庭才知道被送辦。黃說，她尊重司法處理，也相信最終會還她公道。