行竊失手竟脫光掩人耳目 笨賊又忘帶家鑰匙躲樓梯間

2019-08-07 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名37歲黃姓男子今日凌晨3時許潛入鄰居家中行竊，未料他因發出聲響吵醒鄰居，被追趕至巷口躲藏。黃男怕被認出，便將身上衣物全部脫掉後快步走回住處，他卻因忘記帶鑰匙被關在門外，警方抵達現場後，將黃男帶回派出所偵訊，訊後依竊盜罪將他送辦。

據了解，長期失業的黃男家住新北市永和區仁愛路，他因缺錢花用，今日凌晨3許先在家中準備螺絲起子與萬用工具後，戴上帽子、口罩、墨鏡、長袖外套、迷彩褲等裝備後，趁鄰居睡著時潛入其家中，偷走紅酒與八寶粥，未料他偷竊過程發出聲響吵醒鄰居，從二樓跳下後被鄰居拿棍棒追趕至巷口躲藏，鄰居追丟後則立即向警方報案。

黃男深怕鄰居認出自己，便將身上衣物全部脫下後丟到一旁汽車車底，再快步走回住所。但他卻發現自己忘記帶鑰匙，只得縮瑟在附近樓梯間；警方抵達現場後，發現只穿內褲的黃男，他還向警方謊稱自己剛剛在超商前被人搶劫，才會只剩一條內褲，企圖誤導警方辦案。