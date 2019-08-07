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律師指示跟蹤新光公主 勾起她長輩被擄陰霾賠25萬

2019-08-07 19:44聯合報 記者王宏舜╱即時報導

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，高等法院判林、劉拘役20日，兩名徵信業者各30、50日，皆得易科罰金，案件上訴最高法院。吳欣盈認為本案勾起家族前輩遭歹徒綁架的陰霾，向劉和國際通商法律事務所求償6千萬精神慰撫金，台北地院判賠35萬元，高院今則減為25萬。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監，起疑檢查發現GPS，報警處理。

台新金控董事長吳東亮1990年曾遭胡關寶集團綁架勒贖，妻子彭雪芬帶1億元現金贖人，換取吳東亮平安；吳東亮是吳欣盈的叔叔。

吳欣盈主張，劉宗欣是國際通商的資深合夥律師，為替林知延蒐集、掌握她行蹤，竟委託徵信業者跟監她，她是新光金融控股集團家族第三代成員，知道被跟蹤後，讓她想起家族陰霾。

吳欣盈稱這般的痛苦、恐懼揮之不去，林知延是國際通商的長期客戶，劉宗欣提供法律策略屬「執行職務」，因此依民法、個資法請求連帶賠償6千萬。

劉宗欣辯稱，因吳欣盈的司機有吸食毒品嫌疑，林知延想取得司機不適任的來和她溝通，才請他僱用徵信業者「保護吳欣盈」，他也要求徵信業者要用合法手段徵信，不可以入侵私人領域。

北院認為，劉宗欣請徵信業者跟拍、在車上裝GPS，嚴重侵犯吳欣盈隱私權，劉是代表國際通商執行職務致使吳欣盈權益受損，考量吳欣盈遭跟拍多達23次，時間持續將近3週，劉具有相當法學智識卻無視隱私權，吳欣盈得請求的損害以100萬元為當。衡酌跟蹤計畫參與程度，一審認為劉應付35%的責任，判劉和事務所賠償35萬元。

案經上訴，高等法院今改判劉和事務所連帶賠償25萬元。

圖為華南銀行董事長林明成長子林知延與新光金控董事長吳東進長女吳欣盈，於2011年...
圖為華南銀行董事長林明成長子林知延與新光金控董事長吳東進長女吳欣盈，於2011年結婚時發給媒體的照片。報系資料照／華南銀行提供
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結婚綁架隱私權
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