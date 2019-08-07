律師指示跟蹤新光公主 勾起她長輩被擄陰霾賠25萬

2019-08-07 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，高等法院判林、劉拘役20日，兩名徵信業者各30、50日，皆得易科罰金，案件上訴最高法院。吳欣盈認為本案勾起家族前輩遭歹徒綁架的陰霾，向劉和國際通商法律事務所求償6千萬精神慰撫金，台北地院判賠35萬元，高院今則減為25萬。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監，起疑檢查發現GPS，報警處理。

台新金控董事長吳東亮1990年曾遭胡關寶集團綁架勒贖，妻子彭雪芬帶1億元現金贖人，換取吳東亮平安；吳東亮是吳欣盈的叔叔。

吳欣盈主張，劉宗欣是國際通商的資深合夥律師，為替林知延蒐集、掌握她行蹤，竟委託徵信業者跟監她，她是新光金融控股集團家族第三代成員，知道被跟蹤後，讓她想起家族陰霾。

吳欣盈稱這般的痛苦、恐懼揮之不去，林知延是國際通商的長期客戶，劉宗欣提供法律策略屬「執行職務」，因此依民法、個資法請求連帶賠償6千萬。

劉宗欣辯稱，因吳欣盈的司機有吸食毒品嫌疑，林知延想取得司機不適任的來和她溝通，才請他僱用徵信業者「保護吳欣盈」，他也要求徵信業者要用合法手段徵信，不可以入侵私人領域。

北院認為，劉宗欣請徵信業者跟拍、在車上裝GPS，嚴重侵犯吳欣盈隱私權，劉是代表國際通商執行職務致使吳欣盈權益受損，考量吳欣盈遭跟拍多達23次，時間持續將近3週，劉具有相當法學智識卻無視隱私權，吳欣盈得請求的損害以100萬元為當。衡酌跟蹤計畫參與程度，一審認為劉應付35%的責任，判劉和事務所賠償35萬元。