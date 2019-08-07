宜蘭議員任內涉嫌詐領助理費遭起訴 議員：尊重司法

2019-08-07 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦宜蘭縣前縣議員陳孝仁等人，涉嫌詐領助理補助費等案件，今天偵結起訴，陳孝仁並已經繳回犯罪所得新臺幣429萬多元。陳孝仁表示「尊重司法。」

宜蘭地檢署指出，陳孝仁是宜蘭縣議會第17、18屆議員，涉嫌於民國99年至107年任職期間內，與其子、陳姓助理等人，共同利用職務上機會，以詐術多次將不實文件送交宜蘭縣議會，致使宜蘭縣議會承辦人員陷於錯誤，將助理補助費等撥入相關帳戶後據為己用，詐領金額逾新臺幣4百萬元，涉嫌貪污治罪條例等罪嫌。

檢察官於今年1月中旬，指揮法務部廉政署及調查局宜蘭縣調查站展開偵辦，經檢察官認事證明確，今天（7日）依法起訴陳孝仁及其子、陳姓助理及陳姓助理的配偶等共4人。

宜蘭地檢署指出，偵辦期間內，檢察官除指揮廉政、調查機關密集傳訊相關人員、多處搜索外，更著重積極追查行為人不法所得，經詳予勾稽及比對相關金流後，偵查中查扣多筆不動產及帳戶，嗣經陳孝仁於偵查中自動繳交全部所得共新臺幣429萬1235元，並向法院聲請宣告沒收。

地檢署表示， 為徹底剝奪犯罪人不法利得，杜絕犯罪誘因，地檢署將持續在偵辦重大貪瀆、經濟、詐欺、毒品、賄選及洗錢等刑事案件時，加強查扣犯罪所得，遏止被告等人犯後仍得享受犯罪不法利益之不義，落實社會公平，以澄清吏治並維護人民福祉。