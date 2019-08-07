有「酒店界昆凌」美稱的她 向醫檢機構老董詐財判刑

2019-08-07 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



有「酒店界昆凌」之稱的沈女，曾由知名醫檢機構王姓老闆包養，因在賭博網站輸錢，請王幫忙將錢贏回來，結果王也慘輸，她向王佯稱向陳姓友人借款200萬清償個人賭債、及可代為借貸150萬供王周轉，騙王開支票給她，但實際上她並未向陳借款，經王提告，台中高分院依詐欺罪將她判刑1年，緩刑2年。不得上訴。

判決書指出，知名醫檢機構王姓老闆與沈女（綽號昆凌，已於2017年2月1日，改姓張）於2013年10月間在海派酒店認識並交往成為男女朋友，沈女並自2014年9月初起，以其在賭博網站賭玩輸錢為由，提供林男所經營之「新樂園」賭博網站之帳號、密碼給王代其下注賭玩，迄至同年9月底止，王賭輸數百萬元而資金緊迫。

沈女遂利用王的信任及不捨其回酒店上班之疼愛，明知她與知名麻辣鍋負責人陳男已多年未曾聯絡，竟於同年10月2日起以其所有行動電話LINE通訊軟體，向王佯稱她已向友人陳男借款200萬元欲清償其個人賭債，及可代為借貸150萬元供王週轉，總計350萬元、利息10萬元。

沈女要求王簽發支票交予陳分期為其清償，否則其將回酒店上班賺錢，致使王誤信她確有向陳借貸200萬元，同意簽發支票交予陳代為清償，並依沈女指示書立150萬元借款書3份及簽發面額150萬元、與面額20萬元總計360萬元支票18張交給她。

然沈女實際上並未向陳男借貸200萬元用以清償賭債，而是以此詐術 詐得王簽發面額20萬元之支票10張供己花用。後來因王察覺有異，報警處理。