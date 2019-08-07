欠債警違法蒐集2筆個資 吃上3月徒刑

2019-08-07 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



新北市警樹林分局鄭姓偵查佐透過離職的游姓員警取得簽賭版網址、帳號和密碼，卻因此積欠綽號「狗兄」的版主30萬賭債，「狗兄」不斷催討，游慫恿若鄭能幫忙查詢個資、車籍，可以幫忙說情、以分期付款方式償還。鄭替游蒐集2筆個資，游轉賣給徵信公司何姓女經理。新北地院依個人資料保護法判鄭3月徒刑，鄭上訴，高等法院駁回。

新北院也依個資法判游、何女各2月徒刑，得易科罰金，何女緩刑2年；兩人未上訴。

2016年11月7日，林姓男子向何姓女經理表示張姓女子和李姓男子欠款，花3萬委託她找人。何女接案後，以每筆個資3千元的代價請游幫忙蒐集。鄭姓偵查佐登入警方資訊系統，查抄張女與李的資料，兩筆個資再轉報到林手上；林將兩人資訊和照片製成「尋人啟事」傳單。張女發現個資遭揭，向台中市警豐原分局報案。

因轄區不同，高等檢察署令轉新北地檢署偵辦。

新北地院認為，案件發生時鄭是樹林分局偵查佐，執行職務時，依法可查詢蒐集或處理個人資料，但他在非職務範圍蒐集個資，再將資料洩給游，犯行明確。