宜蘭一漁船失聯發現殘骸 6人下落不明

2019-08-07 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳漁業電台今天上午11點獲報，一艘頭城鎮籍的68噸漁船在黃尾嶼海域失聯，船上有5名印尼籍船員、1名台籍船員，總共6人下落不明。

漁業電台表示，船員家人已報案，並有漁船在此海域發現漁船殘骸，海巡署船艦已在現場搜救中。