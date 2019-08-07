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他沒喝拒酒測嗆警「我不要呢？」 警：罰5000元

2019-08-07 14:41聯合報 記者王聖藜╱即時報導

高姓男子開車遇警察臨檢酒測，他沒喝，嗆警「我不要呢，你要怎麼樣」、「我就是要整你們」，被警方依社會秩序維護法裁罰5000元；高不服2度提抗告，台北地院審理認定，警方開罰合法，裁定駁回抗告，他被罰鍰5000元，確定。

今年3月16日晚間，高姓男子在新北市新店區祥和路、車子路口，遇警察設攔檢點，對駕駛施酒測，高沒有喝酒，嗆警「我不要呢，你要怎麼樣」、「我就是要整你們」，警方罰他5000元，他抗告。

高說，執行酒測必須恪遵法律程序，不得不顧時、地、對象任意臨檢或盤查，他開車看到員警封道逐車酒測，他的車窗是透明的、未貼隔熱紙，車子不是「易生危害交通工具」，且酒測器未消毒，會導致傳染，員警可聞一聞他有沒有喝酒即可。

高說，警方強制他配合，口氣又兇，還威脅要指控他妨害公務，他後來吹了4、5次，「吹到面紅耳赤員警才說好了」，結果酒測值是「０」，警方違法扣留他2、30分鐘，才會生氣說要整警察，沒有脅迫、侮辱的意思，請法官撤銷罰單。

法院調查，警察職權行使法規定，警察合理判斷後，得攔停並要求駕駛出示證件、檢查引擎、檢查車身號碼、並要求駕駛人酒測；依蒐證光碟，警方指揮攔停，但高不配合，要求高先將車輛靠邊，高不但拒絕，還口出「我不要呢你要怎麼樣」，使員警合理懷疑他酒駕。

裁定指出，高姓男子對依法執行取締酒駕的員警以顯然不當的言詞相加，警方裁處罰鍰5000元認事用法並無不合，裁處種類及數額也妥適，駁回高的抗告，且不得再抗告。

警察臨檢
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