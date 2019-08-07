補習班班主任戀上美語教師 專屬貼圖露餡遭判賠30萬

2019-08-07 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



某銀行主管周姓男子，去年發現擔任美語教師的老婆，藏有摩鐵發票，懷疑老婆和林姓班主任搞婚外情，對林男提出刑、民事告訴。士林地方法院審酌，美語教師和班主任的訊息互動，有「睡、抱、愛」等文字，還有專屬戀愛貼圖，認為超越男女社交關係，林男應賠償30萬元。

周男在銀行擔任部門主管，年薪高達2百萬，與美語教師結婚已13年，去年6月周男從美語教師的皮夾拿出摩鐵發票，懷疑她外遇林姓班主任。周主張，去年2月起老婆和林男在辦公室拍攝曖昧照片，又在摩鐵發生性行為，微信軟體還互傳「好想抱你」、「陪我睡」、「愛你」，林男破壞婚姻美滿，求償200萬元精神賠償金。

林男主張，美語教師和周男婚姻感情不睦已久，但沒發生性行為，沒有逾越男女正常社交往情誼，且周拿摩鐵發票提告，刑事部分檢方以不起訴處分確定，周卻憤而到補習班發洩情緒，已造成困擾。

法官審酌，摩鐵發票僅能證明持有發票，不能證明發生性行為。曖昧照片則認定是美語老師的自拍照，照片顯示，男子站在辦公桌旁咧嘴笑，女子自拍側臉，微掀衣尾露出腰際小面積皮膚，背景帶到後方座位男子，並非曖昧照片。