移民署弊案 前官員施明德涉貪遭起訴求重刑

2019-08-07 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



移民署前官員施明德遭檢舉在移民署組長任內，利用職務之便協助特定廠商圍綁標資訊採購工程，並從中索取回扣數百萬元。台北地檢署今依貪汙、政府採購法等罪起訴施、跨越科技董座李奇申等22人、龍雲數位整合、和範2公司，並以施涉貪情節嚴重，建請法院從重量刑。

施明德是資訊專業人才，一路從基層升到移民署資訊組長，政黨輪替後又升到內政部當資訊中心主任；他在移民署任內，因辦理機場入出境資訊系統建置，獲高層肯定，前年元月移民署十周年署慶時，內政部長葉俊榮還特別頒發感謝狀，肯定施昔日在移民署的貢獻。

據調查，移民署的出入境系統標案，長期由特定廠商取得，標金都在數千萬元，業者疑似以「搓圓仔湯」方式，等移民署公開招標後，幾家廠商再合意圍標。大家事先講好，每家出價都出得比某一特定廠商高，讓該特定廠商順利得標，得標廠商事後再拿出一定成數，平分給大家。

檢廉發現，施明德從2009至2017年間，涉嫌找兩名部屬與特定廠商勾結，洩漏投標資料及廠商名單給圍標團體，讓特定廠商可約其他投標廠商談判，並對標案限定資格和規格，以綁標手法吃下採購案；另外，廠商還有借牌圍標情形。

施明德擔任移民署資訊組長期間涉嫌利用綁規格標等方式，協助跨越科技董事長李奇申取得標案，施還透過親友帳戶收受李奇申的現金匯款、技術顧問費，資金約500萬元，雙方有長期行收賄關係。

檢廉前年首度搜索，約談42名官商，當時施明德與李奇申各被交保100萬元。4月11日，檢廉兵分21路2度搜索施明德等人住居所，約談13名官商與人頭。施、李遭羈押禁見。歷經近2年偵查，今依法起訴。