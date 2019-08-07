影／路中央攔車開單 員警遭批「三寶」

2019-08-07 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市1名派出所警員昨天越區取締違規車輛，就在馬路外車道與慢車道間，攔下聯結車，站在車頭前開單，後方機車被迫騎上內車道，與汽車爭道。遭取締的聯結車司機將畫面貼上臉書社群網頁，批評「攔車攔這種鳥樣，有夠危險」，還有人留言「連執法人員也是三寶」，引起議論。

開單警員所屬的派出所所長今天表示，警員經過同盟路，發現龍德新路上有不少大車違規停車，才就近過去要求大車離開，後來見幾輛聯結車行駛過來，因這路段是大車管制路段，大型聯結車駕駛人未依規定申請臨時通行證，才攔車取締，不過，警員沒引導車輛靠路邊，已再教育。

高雄市警交通大隊執法組長林永川表示，員警取締違規車輛，並沒有相關明文規定不得越區取締，不過取締時，最好引導違規車輛到適當處所再開單，確保道路交通順暢及其他用路人安全。

昨天中午12點左右，這名警員在高雄市鼓山區自由一路、龍德新路，攔下聯結車，取締司機違規行駛管制路段，由於他未引導聯結車到路旁，就站在外車道上開單，阻礙後方車輛的行進動線；許多騎慢車道的機車騎士因前方有另輛聯結車，前進不得，紛紛騎上內車道，與汽車爭道。