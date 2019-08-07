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大學生買雷射筆被捕！ 香港再爆千人警民衝突

嘉中學生開模擬庭審案 持刀殺人未遂案改判傷害罪

2019-08-07 12:41聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

王鈞和陳辰兩人因垃圾問題而關係不佳，王某日持刀刺向陳的腹部，陳經送醫後撿回一命，嘉義高中今天舉行模擬法庭活動，由高三生擔任檢察官、國民法官等角色審理刑案，嘉義地方法院庭長蘇姵文擔任審判長，檢方以殺人未遂罪起訴，但國民法官認為，王並無致人於死的意圖，改以傷害罪判王有期徒刑6個月，可易科罰金。

蘇姵文指出，只有年滿23歲且有高中職學歷的公民就可以擔任國民法官，法院為推展校園法治教育，並使國民參與刑事審判制度讓更多人瞭解，從今年起模擬法庭活動走入校園，希望藉此機會普及與深耕法治教育，使校園學子認識及信賴司法。

本次模擬個案的案情是被告王鈞與鄰居爭吵後拿水果刀刺向被害人陳辰腹部，造成被害人出血性休克，經送醫急救才免於死亡。學生們分別扮演法官、檢察官及辯護人等身分，瞭解各個職位角色的差異，並對國民參審制度印象更加深刻，台下則有100多名高三生旁聽。

蘇姵文表示，該審理案件只是司法院構思的司法案件，讓學生們對於事實的證據認定、法律適用及刑度決定上，想法及認知會有怎樣不同，均為此次推廣活動觀察重點。

由嘉義高中學生扮演的國民法官一致認為，王如果要致人於死應持刀刺向被害人致命處，然而腹部非致命處，所以他僅犯了傷害罪，在刑責討論上，評估王是家庭重要支柱，因此判有期徒刑6個月，可易科罰金，以做懲戒。

嘉義高中今天舉行模擬法庭活動，由高三生擔任檢察官、國民法官等角色審理刑案，8位國...
嘉義高中今天舉行模擬法庭活動，由高三生擔任檢察官、國民法官等角色審理刑案，8位國民法官宣誓。記者姜宜菁／攝影
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嘉義高中今天舉行模擬法庭活動，由高三生擔任檢察官、國民法官等角色審理刑案，嘉義地...
嘉義高中今天舉行模擬法庭活動，由高三生擔任檢察官、國民法官等角色審理刑案，嘉義地方法院庭長蘇姵文（拿麥克風者）擔任審判長引領學生了解法庭上的運作。記者姜宜菁／攝影
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嘉義高中今天舉行模擬法庭活動，由高三生擔任檢察官、國民法官等角色審理刑案，嘉義地...
嘉義高中今天舉行模擬法庭活動，由高三生擔任檢察官、國民法官等角色審理刑案，嘉義地方法院庭長蘇姵文（中）擔任審判長引領學生了解法庭上的運作。記者姜宜菁／攝影
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國民法官嘉義傷害罪
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