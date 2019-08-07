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「鍋具女王」菲姐遭前男友討千萬 高院仍判她不用還

2019-08-07 12:11聯合報 記者王宏舜╱即時報導

「鍋具女王」菲姐（甘玉惠）遭前男友丁洋機控為了開餐廳，以「菲姐有限公司」名義陸續借款1125萬多元，事後卻遲遲未還錢，提民事訴訟要求返還借款，但台北地院駁回丁之訴。丁上訴，台灣高等法院今仍判上訴駁回。

丁洋機主張，菲姐有限公司為了開設菲姐義大利餐廳，自2012年4月至2013年8月陸續向他借款1125萬1751元，款項用來支付餐廳相關費用。他也透過自己帳戶或冠彣公司名義匯款，但至今菲姐公司卻遲遲未清償債務，因此提訴訟請求返還款項。

菲姐公司表示，雙方確實有金錢往來，但款項並非借款，部分款項是冠彣公司匯入，無法證明是丁洋基給付。另外，餐廳也是丁洋機的私人招待所，也作為冠彣公司展銷餐具的地點，丁洋機支付餐廳費用，非不當得利。

高院認為，丁所舉估價單、請款、匯款申請書回條和存款憑條等證據，充其量只能證明有匯付、存付，但給付金錢的原因很多，甘玉惠在審理時陳述她負責表演開課行銷，丁負責公司行政和財務管理，不能排除丁是因為甘女經手處理公司行政和財務，而持有這些證據。

高院認為這些證據不足以證明兩人間有消費借貸關係，丁洋機主張返還本息的理由不足。

丁與甘玉惠原為男女朋友，多年來金錢和商業上合作關係不斷，甘女辯稱這些錢是丁所資助，或由丁處理被她公司的行政和財務，高院認為她的說法非全然無據。

丁洋機提出2012年7月至2013年3月間所取得、由餐廳開立的發票，主張他到餐廳消費的是自行付款，佐證沒有投資餐廳，與甘女也無合作關係。但高院認為，發票只能證明有人在這段期間到餐廳用餐、取得發票，不能排除丁與甘玉惠有合作關係。本案仍可上訴。

菲姐甘玉惠。聯合報系資料照
菲姐甘玉惠。聯合報系資料照
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義大利女王台灣高等法院
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