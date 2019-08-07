私菸利益龐大 餐廳老闆肖想賄賂海巡人員要坐牢

2019-08-07 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



擔任餐廳老闆的陳姓男子貪圖龐大的私菸利益，4年前透過關係認識海巡署東部地區巡防局人員，企圖以30至40萬元代價行為，要求海巡人員默許走私1000箱私菸，但未獲應允。他一、二審被依貪汙罪判刑1年8月，併科罰金20萬元，褫奪公權2年。最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳和2名友人2015年為避免從台東海岸走私香菸入境被查獲，3人共同謀議先由陳認識金姓東巡局司法組員，探詢是否有意願協助走私香菸，金並沒有明確拒絕。

陳等3人事後和金約在餐廳商談，3人欲以每箱300至400元、共1000箱私菸，共30至40萬元為代價行賄，金最後仍未答應。廉政署南區調查組報請檢察官指揮偵辦，將陳移送法辦，檢方依貪汙罪嫌起訴；其餘2名友人則另行偵辦。