基隆情侶檔臉書設局 高雄男子被騙6000元

2019-08-07 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市張姓男子缺錢繳房租，在臉書以「珮晴」名義申請帳號，並與陳男成為好友。張與蔣姓女友除輸入文字與陳聯絡，蔣女還與陳語音通訊，再以肚子餓、被老闆扣錢等理由，騙陳匯6000元供兩人花用。兩人被檢察官起訴後，法官依詐欺罪嫌分判兩人拘役30日，可易科罰金。

判決指出，20歲張男與18歲蔣女是男女朋友，張因缺錢繳房租，竟與蔣女共謀詐欺取財，先由張男申辦臉書帳號，接著隨機加他人為好友。去年9月20日與住在高雄的陳男成為好友後，由蔣女主動發訊息與陳搭訕，接著以臉書語音通話功能與陳聊天。

蔣女與陳聊天時，張在一旁指導詐騙陳的話術，還會傳輸文字訊息與陳通訊。張男和蔣女都以「珮晴」身分與陳聯繫，對陳自稱從事保險業務，再以肚子餓、與陳聊天被遭老闆扣錢，以及被客訴須賠錢等理由，要求陳匯款到張名下的銀行帳戶。

陳誤以為臉書好友「珮晴」生活遇上麻煩，去年9月23日、24日及26日到自動櫃員機，以跨行轉帳方式匯款4次，金額分別為1000元、1000元、1000元、2000元，張提領後與蔣女一起花用。

陳男匯款後察覺有異，遂警處理。警方調閱張男及蔣女提領詐騙款項監視器錄影畫面，偵詢後依詐欺罪嫌將兩送辦，檢方偵結起訴。